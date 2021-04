Zsidai Zoltán Roy a terasznyitásról: egyik szemem sír, a másik nevet

Zsidai Zoltán Roy szerint sokkal jobban alakult az első szabad hétvége a korábbi várakozásaikhoz képest, ami miatt egyik szeme sír, a másik pedig nevet.

Csodálatos dolognak nevezete, hogy ilyen nagy volt a vágy az emberekben a közösségi élet iránt, hogy beüljenek, legyen szó egy étteremről vagy kávézóról, és jól érezzék magukat. Meglátása szerint – életkor és a helyszínválasztás szerint – a vendégeket kettősség jellemezte. A budai Várban – mint fogalmazott –, annak ellenére, hogy annyi magyar volt tapasztalható, mint még sosem, „fantasztikusan” fegyelmezetten zajlott az élet. De tapasztalatai szerint a belvárosban sem az éttermek kerthelyiségeiben volt a tumultus, hanem az örömünnepet idéző utcai forgatagban, ahol az emberek, megfeledkezve magukról, sok esetben maszk nélkül, a biztonsági távolságokat mellőzve élvezték az első szabad tavaszi estét szombaton.

Az étterem-tulajdonos emlékeztetett: vannak bizonyos szabályok, például a személyzetnek végig maszkban kell lennie, ahogyan a vendégeknek is viselünk kell, amennyiben igénybe veszik a belső tereket, akár egy rendelés átvételéhez, akár a mellékhelyiség igénybevételéhez, amivel – a tapasztalatok szerint – nem is volt semmilyen gond. Vagyis Zsidai Zoltán Roy szerint – a szakembereket és virológusokat hallgatva – elsősorban a már említett utcai jelenetekből lehet probléma a későbbiekben, de „intenzíven imádkozik”, hogy nehogy így legyen.

A szakember végezetül arra is kitért, természetesen lesz kapacitás az oltási igazolások esetleges ellenőrzésére is, amennyiben az új szabályok ezt megkövetelnék. Mindez azonban nagyban a vendégek együttműködési készségén is múlik, de ezt szerinte mindenki érti, és nem is lesz vele gond.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Balázs Attila