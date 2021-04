Szlávik János: még idén mindenki kaphat egy harmadik oltást a mutánsok ellen

Az infektológus azt mondta: a cél az, hogy a lakosság 80 százaléka, a felnőttek be legyenek oltva, mert akkor meglenne a nyájimmunitás. Szlávik János hangsúlyozta: ezt csak akkor érhetjük el, ha mindenki beoltatja magát – idézi a hirado.hu.

A beoltott emberek több mind 90 százalékban védettek attól, hogy megfertőződjenek. Így nyugodtan összejöhetnek olyan helyen, ahol sok ember tartózkodik – hangsúlyozta.

„Az a célunk, hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkezők szabadon találkozhassanak más emberekkel, hiszen aki nem oltatja be magát, ki van téve a veszélynek, és nemcsak ő van kitéve a veszélynek, hanem hogyha ő például tünetmentes vírushordozó és valamennyire fertőz tovább, megint csak megfertőzhet olyanokat, akik nincsenek beoltva. Tehát ezt csak úgy lehet áthidalni, hogyha mindenki beoltatja magát, és mindenkinek lesz védettségi igazolványa” – magyarázta.

A napi újonnan fertőzöttek száma jelentősen lecsökkent. „Úgy tűnik, hogy túl vagyunk a nehezén, de azért óvatosan kell bánni a számokkal, a jelenlegi adatok kedvezők, hiszen csökken az újonnan felismert esetek száma. Az intenzív osztályon is kevesebb beteg van, úgyhogy talán túl vagyunk a harmadik hullámnak a csúcsán ”– tette hozzá.

Az infektológus az újabb vírusmutánsok veszélyéről beszélve arról is beszélt, melyik ellen védenek az oltások, és kijelentette, a mutánsok ellen is hatékonyak a védőoltások, ha nem is olyan mértékben, mint ez eredeti vírus ellen.

"Gőzerővel folyik újabb és újabb vakcináknak a kifejlesztése, amelyek már az újonnan felismert mutánsok ellen is hatékonyak lesznek. Szinte biztos, hogy még ebben az évben mindenki kaphat egy úgynevezett harmadik, újgenerációs oltást, amely a most megjelenő mutánsok ellen is védeni fog minket" – mondta Szlávik János.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd