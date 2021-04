Operatív törzs: a teraszvendégeknek nem kötelező a maszkviselés

A hét utolsó hétköznapján is beszámolt a legfrissebb járványügyi tudnivalókról az operatív törzs - a napi járványszámok közzététele után.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese a védelmi intézkedések feloldásának második fokozata részleteivel kezdett:

a teraszok reggel 5 és este 9.30 között lehetnek nyitva (3,5 millió beoltott után, várhatóan a jövő hét derekától)

fogyasztás közben nem kell maszk

egymilliós bírság vár a szabályszegő vendéglátóhelyekre, a fogyasztókra 5-500 ezer forintos

a szálláshelyeken csak a szálláshelyet foglalók fogyaszthatnak

a schengeni határellenőrzési szabályok maradnak

a határátkelés (befelé) után házi karantén alól csak két negatív PCR-teszteredménnyel lehet mentesülni.

Rendőri intézkedések csütörtökön:

517 maszktalan embert találtak

vendéglátóhelyen és más üzletben nem volt olyan szabálytalanság, amely miatt bezárással kellett volna élni

még mindig sokan szegik meg a kijárási szabályokat

50 446-an vannak karanténban, 6228-at rendeltek el csütörtökön, 3799 ember ellenőrizhető mobilon keresztül.

Müller Cecília országos tisztifőorvos szerint "a harmadik járványhullám tetőzésén állunk jelenleg", de "nagyon enyhe, diszkrét csökkenést is tapasztalunk", de következtetést ebből nem lehet levonni, a szennyvízadatokban szerinte nincs javulás.

Részletesen ismertette a már reggel közzétett járványügyi adatokat, hozzátéve, hogy míg az EU-ban 17, Magyarországon 32 százaléknyian kapták meg legalább az első oltásukat.

"Bár nagyon sokan beszélnek a hőn óhajtott nyájimmunitásról, hasonlóan az influenzához az egyéni védelem a legfontosabb"

- húzta alá.

Továbbra is mindenkit az oltás beadatására buzdított, elmondva még, a 60 éven felüliek 90 százaléka már kapott oltást, az e kor alatti felnőtteknek pedig a fele, hamarosan pedig az alacsony kockázatúak is sorra kerülhetnek.

Beszélt még az R (járványterjedési) számról, ami most már 1 alá csökkent Magyarországon (0,98), egy fertőzött személy egy másik személyt képes megfertőzni.

Kijelentette: nem lesz gyors a csökkenés a fertőzöttek, halottak számában.

A gyerekekről

Fontosnak nevezte, hogy "elevenítsük fel a kézmosást", a gyerekek "ne egyenek egymás uzsonnájából", és csak egészséges gyerekek menjenek iskolába, használva a fertőtlenítőszereket.

A gyerekeket szerinte "nagyon jól meg lehet tanítani a zsebkendő használatára", illetve arra, hogy saját kulacsukat használják napközben.

Azt is javasolta Müller Cecília, hogy amikor csak lehet, tartózkodjanak a gyerekek a szabadban, közben az osztálytermekben, csoportszobákban legyen szellőztetés.

A játéktárgyakat naponta "mosogatni" kell az óvodákban, illetve fertőtleníteni.

Kérdés - válasz

- Készül-e arra a kormány, hogy ismétlő oltás legyen ősszel?

- Nincs erre még korrekt, egzakt válasz. A Pfizer épp csütörtökön közölte, hogy szükség lehet egy harmadik oltásra, de nem tudjuk most még, hogy emlékeztetőoltásra szüksége lesz-e. Egyelőre azt tudjuk, hogy most a két oltás védettséget nyújt. Nem tudjuk még, hogyan mutálódik a vírus, illetve a gyártó is folyamatosan vizsgálja az ellenanyagszinteket a vérben, és a sejtes immunitást is. Sokan vélekednek úgy, hogy ez a megbetegedés szezonális megbetegedéssé szelídül majd. De most oltani kell. Hogy a jövőben melyik vakcinával kell emlékeztető oltást adni, erre nem lehet a mai napon válaszolni, mert nincs ezzel kapcsolatban még elégséges ismeret.

Tájékoztató hétfőn lesz legközelebb.

