Lesújtó eredményt hozott a tömeges tesztelés egy magyar városban

Egy hónappal ezelőtt Pécsváradon a leteszteltek kétharmada fertőzött volt. Azóta folyamatosan zajlott az oltás a városban, ám nem sokkal javult a helyzet.

Zádori János polgármester az ATV Híradónak elmondta, most kétszáz embert teszteltek, és nagyjából felüknek lett pozitív az eredménye.

A bölcsőde egyik munkatársa is megfertőződött a Baranya megyei településen. Ezután a bölcsődei dolgozókat is letesztelték, és további két pozitív esetet találtak – közölte Voglné Horváth Zsuzsanna bölcsődevezető. Az intézményt be is zárták, az érintettek pedig karanténba kerültek.

A polgármester szerint

több olyan embernek is pozitív lett a tesztje, akik már mindkét oltást megkapta, emellett olyan fertőzöttet is találtak, aki decemberben kórházban volt a koronavírus miatt.

Zádori János hangsúlyozta: a beoltott, mégis megfertőződött emberek közül senkinek nem voltak tünetei, csak a teszt mutatta ki, hogy hordozzák a vírust.

Nyitókép: MTI/AP/Keystone/Denis Balibouse