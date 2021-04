Karácsony Gergely: ha nincs Diákváros, nincs atlétikai vb sem

Karácsony Gergely csütörtökön Facebook-posztban lengette be, hogy ha a kormány eláll a Diákváros megépítésétől, az egy stadion megépítését érintheti. Akkor is sejthető volt, hogy a ferencvárosi atlétikai stadionra gondolhat a főpolgármester, hétfőn az RTL Klubnak adott nyilatkozatában ezt egyértelművé is tette.

„A főváros semmilyen módon nem megy bele abba, hogy Diákváros helyett kínai elit kampusz épüljön Ferencvárosban. És pont. Ha a kormány mégis felrúgja az erről kötött megállapodást, ha megint kiderül, hogy fabatkát se ér a miniszterelnök kimondott szava, akkor az bizony a kormánynak fontos stadion megépítését is érinti. Én szóltam” – írta egyebek mellett csütörtökön.

Az RTL Klubnak hétfőn azt mondta:

„Ha nincs Diákváros, akkor élesen felmerül a kérdés, hogy van-e atlétikai világbajnokság”

Mint mondta, csak írni kell egy emailt a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek, hogy Budapest nem vállalja a 2023-as atlétikai világbajnokság rendezését. Erre akkor kerülhet sor, ha a kormny nem tartaná magát a fővárossal korábban megkötött megállapodásához, és a kínai Fudan Egyetem miatt nem épülne meg a Duna túlpartjára tervezett Diákváros.

