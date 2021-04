Hogyan is ne érezzük magunkat bezárva a húsvét négy napján?

A közelgő húsvéti ünnepek előtt a szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy noha ez a nagy családi összejövetelek ideje, az emberek ne tartózkodjanak zárt térben, inkább mozduljanak ki az otthonukból, de ne menjenek zsúfolt helyekre. A lelki segélyvonalakra közben egyre nagyobb szükség van a koronavírus következtében.

"Az elmúlt egy évben egyre több az érdemi hívás, egyre kevesebb a téves, néma vagy zaklató kapcsolás" – mondta el az InfoRádiónak Dudás Erika, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének elnöke.

Tavaly március-áprilisban még inkább az információhiány okozta a hívásokat, később azonban már az izoláció.

"A nyáron kevesebb lett az ilyen típusú hívások száma, ősszel viszont fokozatosan emelkedett, egészen az ünnepekig."

Tízezer fölött van a havi hívásszám, közel ezer, a legnagyobb hívásszám a Coviddal van összefüggésben.

Nagyjából azonos arányban telefonálnak nők és férfiak, elsősorban 40 és 60 év közöttiek jelentkeznek, 30 százalékban idősek, de egyre többen jelentkeznek a 18 év alatti korosztályból.

Ami pedig a hívások tartalmát illeti, arról Dudás Erika így beszélt:

"Egyrészt

a kapcsolatok hiánya jelenik meg,

valamint azok a következmények, félelmek, amelyek a munkahely megszűnésével, a kilátástalansággal vannak kapcsolatban. A rokonokkal való kapcsolattartás is beszűkült, ez is jelentkezik problémaként. Az oltások előtti különböző érzelmek és az azt követő megkönnyebbülés is megjelenik."

Perczel-Forintos Dóra klinikai szakpszichológus, a Semmelweis Egyetem tanszékvezetője szerint most a helyzetünk elfogadása a legfontosabb.

"Békéljünk meg azzal, hogy most bezárva érezzük magunkat.

Már nagyon unjuk a bezártságot és a távolságtartás, de ezen nem tudunk változtatni, azon igen, hogy ezzel a helyzettel elfogadóak vagyunk,

türelmesek" – mutatott rá.

Jön most egy négynapos ünnep, van szabadidő, ki tudunk menni a szabadba, a természetbe, és húsvét ünnepén is elgondolkodhatunk, hogy az életünkben mi az értékes, "próbáljunk arra koncentrálni, ami van, ne arra, ami nincs" – adott tanácsokat a szakértő.

Dudás Erika még azt is megjegyezte, hogy a gyötrő gondolatok kimondása megkönnyebbülést okoz a hívók számára, "van valaki, aki meghallgat a vonal másik végén".

A klinikai szakpszichológus azt is ajánlja, hogy az ünnepekre öltözzünk fel szépen.

Nyitókép: Pixabay