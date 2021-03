Koncz Barbara: nem a megszorítás volt a magyar cégvezetők válasza a járványra

Szerinte most a cégekre kevésbe jellemző, hogy fuzionálni szeretnének, startupokkal működnének együtt. A home office-nak is köszönhetően a digitális átállás szerepelt a feladatok között az első helyen a PwC által a hazai vállalatvezetők körében végzett felmérés szerint. Fény derült a hiányosságokra az otthoni munkavégzéssel kapcsolatban, hiszen most nincs ott a kolléga, hogy megcsinálja, amihez nem ért egy munkavállaló.

„Kiderült az is, hogy nem tudunk együtt dolgozni, mert nem rendelkezünk olyan alkalmazásokkal, felületekkel, ahol a távoli munkavégzésnél a közreműködés megvalósítható” – osztotta meg a felmérés tapasztalatait Koncz Barbara.

A költséghatékonysági intézkedéseket fontosnak tartják a cégvezetők, de Koncz Barbara jónak tartja, hogy egy év alatt nem nőtt ennek a jelentősége. „Azért tartom ezt pozitívnak – mondta –, mert az egyik természetes dolog, amihez egy cég nyúlhat, amikor azt érzi, hogy válság következik, hogy megvág, visszavágja a költségeket. A tavalyi évvel azonos eredményből arra következtetek, hogy nem ebben látják a cégvezetők a kiutat, hanem a belső működés átalakításában, újragondolásában.” Példákat is hozott ezekre az átalakításokra:

automatizálás,

magas szintű digitális transzformáció,

a vezetők fejlesztése,

innovációra koncentrálás,

megfelelő, távoli munkahely kiszolgálására is alkalmas informatikai és kiberkörnyezet biztosítása.

Koncz Barbara szerint ha volt is korábban törekvés a digitális átállásra, a válság sok hiányosságra rávilágított. „Saját példát is mondhatok. Nálunk, a PwC-nél is azt hittük, minden rendben van, aztán amikor tavaly márciusban mindenki hazament, kiderült, hogy még van hova fejlődni” – mondta Koncz Barbara. Szerinte

ott működtek eleve jól ezek a dolgok, ahol korábban hibrid munkavégzés folyt, a válság reflektorral világított rá a problémákra, ahol nem ilyen rendszerben működött a cég, ott a vezérigazgatókat biztos érte kellemetlen meglepetés.

A cégvezetők szerint a növekedési kilátásokat leginkább a pandémia veszélyezteti. A globális felmérésben ez a szám 91 százalék volt, míg a hazaiban 82 – mondta Koncz Barbara. A 91 százalék sosem látott magas érték bármilyen területen. És ez a semmiből ugrott ilyen magasban, hiszen előtte egyáltalán nem szerepelt a félelmek között a világjárvány.

„Korábban egészségügyi válsághelyzettel és annak a cégükre gyakorolt hatásával nem számoltak. Most komoly elemzéseket folytattak azzal kapcsolatban, hogy milyen a cégük kockázattűrő-képessége, hogy néznek ki a beszállítói láncok, hogy vannak ellátva alapanyagokkal, határzár esetén mennyi ideig tudnak tovább gyártani, milyen egyéb rendszerszintű kockázati tényezők vannak, amelyek azonnali reakciót követelhetnek meg” – sorolta Koncz Barbara.

Utóbbira példaként említette a dolgozók elkülönítésének lehetőségét, vagyis ha valaki megfertőződik, ne söpörjön a járvány végig az egész gyártócsarnokon. Ennek érdekében sok helyen átalakították a belső működést, nagy hangsúlyt fektettek az automatizációra, hiszen az minél erősebb, annál kisebb kockázatot jelent, ha egy dolgozó kiesik a termelésből.

