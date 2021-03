Ennyi koronavírusos egészségügyi dolgozó van jelenleg

Az egészségügy extrém terheltsége miatt különösen fontossá vált az a kérdés, hogy mennyire bírják a terhelést a dolgozók. Mint ismert, a létszám szűkös, önkénteseket is toboroznak segítségképp. A rendelkezésre állásuk másik aspektusa, hogy megfertőződnek-e a vírussal. Mint ismert, náluk a nagy oltási kampány már régebben lezárult (az egészségügyi dolgozókat oltották be tömegesen legelőször Magyarországon) és mivel voltak, akik az első körben nem jelentkeztek, fokozatosan oltják az azóta "ébredőket" is.

Korábban Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora kifejtette: az egészségügy most a korábbi járványhullámokhoz képest 20-25 százalékkal jobban terhelhető az oltókampány nyomán. Náluk a kollégák közötti megbetegedések aránya drasztikusan csökkent az átoltottság hatására, akkor (március 10-én) 4 ezrelék volt.

Az InfoRádió arra volt kíváncsi, hogy mindezek fényében mennyi koronavírus-fertőzött van most összesen az egészségügyi dolgozók körében.

Az operatív törzs tájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos válaszolt is a kérdésre: a tavaly tavaszi járványkezdet óta az összes igazolt fertőzött 1,4 százaléka volt egészségügyis.

Jelenleg 285 aktív pozitív fertőzöttet tartanak nyilván.

Az egészségügyi dolgozóknál már lezajlott oltási program sokat segített a helyzeten az országos tisztifőorvos elmondása szerint.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán