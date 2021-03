Merkely Béla: ezer ágyat szabadított fel az SE a fertőzöttek számára

Soha nem voltak még annyian kórházban koronavírus-fertőzéssel, mint most a harmadik hullámban és a súlyos esetek száma is példa nélküli. A Portfolio helyzetértékelést kérő kérdésére a Semmelweis Egyetem rektora elmondta: a magyar egészségügy és így az SE teherbíró képességét is számottevően növeli, hogy az egészségügyi dolgozók elsőként kaphatták meg Magyarországon a védőoltást. "Így annak ellenére, hogy a Covid-19 brit mutációja nagyon agresszív, gyorsan terjed és a korábbiaknál jóval több megbetegedést idéz elő, az egészségügyi ellátók - számításaim szerint - a korábbiakhoz képest 20-25 százalékkal jobban terhelhetők."

Az SE az egyik legnagyobb Covid-ellátóhely az országban, jelenleg ezer ágyat szabadítottak fel a koronavírusos betegek számára. Mindeközben a kollégák közötti megbetegedések aránya drasztikusan csökkent az átoltottság hatására, jelenleg 4 ezrelék - mondta Merkely Béla.

