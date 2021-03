Külön figyelmet igénylő járművek jelentek meg a magyar utakon

Indulnak a tavaszi munkálatok a földeken, ezért a közutakon is egyre gyakrabban bukkannak fel mezőgazdasági járművek, gépek. Mindez sajnos időről időre együtt jár olyan közúti balesetekkel is, amelyekben ezek az eszközök is részt vesznek. Mivel a rendőrség nem tart nyilván olyan adatsort, amely külön a mezőgazdasági járművek baleseteire vonatkozik, az Agroinform.hu az olvasói körében végzett felméréssel tárta fel e balesetek főbb jellemzőit.

A többszáz beérkező válasz alapján kiderült, hogy a balesetben részt vevő mezőgazdasági jármű legtöbbször, az esetek 73 százalékában traktor volt (a traktorok négyötöde valamilyen kapcsolt munkagéppel közlekedett), 7 százalék mezőgazdasági tehergépkocsi, a többi esetben egyéb mezőgazdasági munkagép volt részese az eseménynek. A balesetek az év minden hónapjában előfordultak, de nem meglepő módon számuk leginkább márciusban, a július–augusztusi időszakban és októberben emelkedett az átlagos havi érték fölé.

A mezőgazdasági járművekkel történt közúti balesetek szerencsére az esetek 64 százalékában nem jártak személyi sérüléssel, és 23 százalékuk is csak könnyű sérülést eredményezett.

Súlyos, maradandó sérüléssel 10 százalékuk járt, további 3 százalékuk esetében a sérülések halálhoz is vezettek.

A balesetek 33 százalékában a mezőgazdasági járművet vezető személy, míg 54 százalékában a másik résztvevő jármű sofőrjének felelősségét állapították meg. 13 százalékban ez a felelősség megoszlott a felek között. A felmérés adatai szerint a balesetek 37 százalékának oka a nem megfelelően megválasztott sebesség volt, további 28 százalékuk a jellemzően lassan közlekedő mezőgazdasági járművek előzése során következett be. A válaszok 13 százaléka a mezőgazdasági jármű műszaki hiányosságát, 7 százaléka a nem megfelelő kivilágítást, 6 százaléka pedig az ittas, bódult állapotban zajló vezetést teszi a baleset fő okává.

„A beérkezett beszámolókból egyértelműen kiderül, hogy a közúton mezőgazdasági járművekkel találkozó autósoknak leginkább két dologra kell nagyon odafigyelniük:

ezeknek az eszközöknek a lassú haladására, valamint a méretükre

– mutatott rá Bolyki Bence, az Agroinform.hu ügyvezetője. – A lassú sebesség egyrészt növeli a ráfutásos balesetek kockázatát, másrészt türelmetlenné tesz egyeseket, ami meggondolatlan előzésekhez vezethet. E járművek emellett gyakran túlméretesek, nem szokványos, kiálló részekkel vannak felszerelve, amihez a közlekedés többi szereplője nincsen hozzászokva.”

Hol számíthatunk mezőgazdasági gépekre?

Mezőgazdasági gépek a gyorsforgalmi utak kivételével bármely útszakaszon felbukkanhatnak. Ha úticéljukat másképpen nem, vagy csak legalább 50 százalékkal hosszabb úton tudnák elérni, olyan útra is felhajthatnak, amelyen egyébként tiltják haladásukat.

A mezőgazdasági gépekre nem vonatkozik a 2,55 méteres legnagyobb megengedett szélességi korlátozás, 4,5 méter szélességig kísérőjármű nélkül, afelett kísérőjárművel közlekedhetnek a közutakon. Három méteres szélesség felett ugyanakkor a gépen villogó sárga fénynek is működnie kell.

Fontos előírás ezekre a járművekre, hogy érvényes hatósági jelzéssel és kötelező biztosítással rendelkezzenek, világító- és fékberendezéseik kifogástalanul működjenek, az útra szennyeződést nem hordhatnak fel, szállított rakományuk szóródását pedig megfelelő eszközökkel meg kell akadályozniuk.

Nyitókép: Pexels.com