Szerdán nyújtják be az Országgyűlésnek azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi 2022-től a 25 év alatti fiatalok személyijövedelemadó-mentességét - jelentette be a családokért felelős tárca nélküli miniszter közösségi oldalán szerdán. Ez estére meg is történt, a javaslat itt olvasható. Novák Katalin közlése szerint átlagosan körülbelül 22 százalékkal nő majd a jövedelmük a jelenlegihez képest.

A törvényjavaslat értelmében 2022 január elsejétől a 25 év alatti fiatalok a KSH által megállapított bruttó júliusi nemzetgazdasági átlagbérig - 403 600 forintig - mentesülnek a személyi jövedelemadó (szja) megfizetésének kötelezettsége alól. A keresetük ezen felüli része után kell szja-t fizetniük.

A kedvezmény utoljára abban az évben vehető igénybe, amelyikben a jogosult betölti a 25. életévét. A törvényjavaslatban egyéb szabályok mellett azt is részletesen felsorolják, mi számít bele a jövedelembe.

A tervezet indoklása szerint a kormány a 25 év alatti fiatalok munkaerőpiaci részvételét, önálló életkezdését és családalapítását szeretné segíteni.

Nyitókép: Pixabay