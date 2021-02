Milyen Puma cipőt viseljünk tavasszal? 2021 trendjei (x)

A sportruházatot és sportfelszerelést gyártó Puma cég központja Németországban van, pontosabban Herzogenaurach városban. A Puma egyik szlogenje így hangzik: „Teljesítmény minden szinten. Ez a Puma. A sport képes arra, hogy átalakítson és megerősítsen bennünket.” Talán nem véletlen, hogy a Puma cipő ennyire népszerű szerte a világon.

A Puma rövid története

Az erős és kifejező szlogen és az innovatív cég pozitív szemlélete és töretlen sikere ellenére a háttértörténete, pontosabban a kezdeti lépései már nem ennyire örömteliek. 1924-ben alapította a céget egy testvérpár, Adolf és Rudolf Dassler. A testvérek között nem volt felhőtlen a viszony, így a cég, 1948-ban kétfelé szakadt. Az egyik a Puma, a másik az Adidas nevet viselte.

A Puma már az első évben piacra dobott egy futballcipőt, amelyet Atom névre kereszteltek. A második világháború utáni első – 1950-ben játszott – nemzetközi meccsen sok német játékos lábán volt látható a Puma új fejlesztése. Az 1950-es évek végére a Puma márka már több kontinens több országában ismertté vált. Németországon kívül elsőként Ausztria kapta meg a Puma termékek gyártási jogát.

1960-ban a Puma új fejlesztéseket vezetett be először a futballcipőknél, majd a futócipőknél is. Ez utóbbinál a cél az volt, hogy a cipő minél jobban támogassa a láb természetes mozgását futás közben. Majd a tépőzáras sportcipő gyártását is elkezdték, amelyben a Puma úttörőnek számított.

A Puma alapítója, Rudolf Dassler 1974-ben súlyos betegségben meghalt, a helyét a fia vette át. A Dassler testvérek viszonya nem rendeződött, Rudolfot még élete utolsó perceiben sem kereste meg a testvére. Az életükről, a nem éppen békés viszonyukról még dokumentumfilm is készült Két testvér története címmel. 1989-ben a Puma már nem számított családi cégnek, hiszen egy svájci cégnek adták el Rudolf Dassler fiai a saját, többségi részvényeiket.

A Puma két területen remekelt és számított innovatív cégnek: a futball- és futócipők terén. A cég mindig is úgy gondolta, hogy az innováció fontos és lényegi kérdés. Talán nem véletlen, hogy a Puma márkát, a világ egyik legjobb márkájaként aposztrofálta egy piackutató cég.

A Puma, a kreativitás és a divat

A Puma egyik missziója egy fenntartható, úgynevezett sportlifestyle cég létrehozása, amelynek célja a fenntartható termékek gyártása és az ökológiai lábnyom minimalizálása. Az egyik oka ez lehet annak, hogy néhány művész is bekapcsolódott a Puma világába.

A cég ugyanis a kreativitást is fontosnak tartja mind a művészvilágban, mind a filmiparban. Rihanna például a Puma nagykövetévé is vált, ruha- és cipőkollekciót is tervezett a cégnek. A híres énekesnőt többször is láthatjuk a legújabb Puma cipőkben, amelyeket nemcsak sportruházattal, hanem alkalmi ruhákkal is olyan elegánsan és stílusoson képes viselni, mint ahogyan talán senki sem.

A Puma nagyon sokféle sportban jelent meg szponzorként: futás, fitnesz, futball, kosárlabda, motorsport, golf. Nagyon sok sportoló is élvezhette és élvezi a támogatását. Néhány ezek közül a híres személyek közül: Diego Maradona, Luiz Suárez, Boris Becker, Neymar, David Silva, Pelé, Lothar Matthaus.

2021 tavaszának trendi színei – Viseljünk ilyen színű Puma cipőket

2021 tavaszának trendi színei – Viseljünk ilyen színű Puma cipőket

Minden évben és annak minden évszakában vannak meghatározó, úgynevezett trendi színek. Az élénk színek idén tavasszal is divatosak lesznek, de a feltűnő színek és a klasszikus, időtlen színek is feltűnnek a palettán. A divatos öltözködés szerves részét képezi minden Puma cipő.

A narancsszín 2021 tavaszának meghatározó színe. A Puma SMASH cipője is ilyen színben tündököl, így jó választás a tavaszi hétköznapokra. Nemcsak divatos, hanem nagyon kényelmes is, köszönhető ez a természetes bőr, irha anyagának. A színével nemcsak feltűnést kelthetünk, hanem kicsit már a nyarat is idézzük, hiszen ez a szín a lemenő nap színét jelképezi.

A kék szín örökké divatos marad. A Puma is tudja ezt, hiszen megalkotta a Courtflex V2 Mesh tépőzáras modellt gyerekeknek. Az ekológikus bőrből készült cipő sétára és bármilyen szabadidős tevékenységre alkalmas. A tavasz egyik meghatározó színe a kék. A tiszta égboltot is szimbolizálja. A cipő kék színe a narancssárga és a fehér részekkel remek összhangot alkot.

A fehér szín mindig is a tisztaságot és a letisztultságot jelenti. Talán nem véletlen, hogy a Puma cipőkollekcióiban soha nem maradhatnak ki a fehér színű lábbelik. A CARINA SLIM modell szintén ekológikus bőrből készült. A SoftFoam technológiának köszönhetően a cipő nemcsak kényelmes, de rendkívül divatos is. Tavasszal kötelező egy pár fehér sportcipőt is beszerezni, hiszen szinte mindenféle ruhával viselhető.

Az idei tavasz színei között a rózsaszín szinte minden árnyalatát megtaláljuk. Nemcsak önmagában, hanem bézs színekkel kombinálva is. Mint amilyen a Puma X-RAY LITE sportcipője, amelyben könnyeden, légiesen sétálhatunk. A hétköznapi viseletre szánt cipő rendkívül divatos és szinte élvezet abban mozogni.

A bordó és a piros szín nem minden évszakban kerül előtérbe. Az idei tavasz azonban kivétel. A divatot preferálók számára ajánlott a Puma ST RUNNER sportcipője, amelynek külső anyaga ekológikus bőr, a belső része pedig textilanyag. Ebben a cipőben igazán boldogok lehetünk, merthogy a piros és bordó színnek van egy ilyen pozitív hatása is.

