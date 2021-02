Kivérzett taxisok: az egyetlen pozitívum nem jelent vigaszt

„Egy fokkal vagyunk talán jobb helyzetben, mint a vendéglátósok” – mondta Németh Zoltán, a City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet elnöke a hvg.hu összeállításában.

A City Taxinál már a járvány kezdetekor korlátozták a munkát:

páros napokon csak páros hívószámú autók, páratlanokon pedig a páratlan számúak futhatnak ki az utcákra,

ez 1 hónapban mindössze 15 munkanapot jelent. Vagyis "hiába dolgoznak a kollégák a korábbi 8-10 óra helyett akár 16-ot, esélyük sincs annyit keresni, mint a járvány előtt”. Németh Zoltán szerint a pénzük épp csak arra elég, hogy egyéni vállalkozóként ne menjenek csődbe.

„Korábban naponta volt 4500 megrendelésünk, ami márciusban 80 százalékkal, az őszi szigorítások után pedig 60 százalékkal esett vissza” – érzékelteti Németh Zoltán, hozzátéve, hogy miközben a forgalom és a bevétel is csökkent, a kiadás maradt ugyanannyi.

Akik maradtak, folyamatosan veszteséget termelnek, ez az időszak már csak arról szól, hogy ki bírja tovább – összegzett Metál Zoltán, az Országos Taxi Szövetség vezetője.

„A járvány első hulláma, a korlátozó intézkedések, a rendezvények, sportesemények elmaradása komoly hatással volt az ágazatra,

megrendelőink 90 százaléka odalett

– mondta a portálnak Reich Ádám, a Főtaxi vezérigazgatója. A céget a légi közlekedés drasztikus visszaesése is sújtja (éppen járványhelyzetben bízta meg a Budapest Airport a társaságot, hogy újabb 5 évre legyen a hivatalos taxitársasága). Nyáron ugyan javult valamelyest a helyzet, „de a visszaesés az év azonos időszakához képest még mindig megközelítőleg 40 százalék volt”, és Reich Ádám szerint ezen a szeptemberben bevezetett és azóta is érvényben lévő korlátozások érdemben már nem rontottak tovább.

Két-háromezerrel biztosan kevesebb minősített taxis dolgozik Budapesten – utalt Németh Zoltán arra, hogy míg korábban nagyjából 6 ezer taxis fuvarozott, most megközelítőleg 4 ezer jár a fővárosban.

Nem éri meg most dolgozni a hiénáknak sem (taxitársasághoz nem csatlakozott független szolgáltatóknak, amelyek egy részével rendszeresen akad gondja az utasoknak és a fogyasztóvédelemnek). „Turisták, éttermek nincsenek, kevesebben ülnek be az utcáról taxiba, ezért nekik még nálunk is jobban visszaesett a bevételük” – mondja Németh Zoltán, hozzátéve, „jó ideig biztosan nem térnek vissza, idén még nem lesz akkora forgalom, hogy megérje nekik a maszek munka”.

Nyitókép: Pixabay