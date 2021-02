Átalakul az orvosi ügyeleti rendszer

Napirenden van az ügyeleti rendszer újragondolása - mondta Takács Péter, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) alapellátási főigazgató-helyettese egy háziorvosi szakmai fórumon a napokban a Medicalonline beszámolója szerint.

A szervezet álláspontja szerint nincs értelme párhuzamosan futó rendszerek fenntartásának (háziorvosi ügyelet, mentés, sürgősségi ellátás), a háziorvosi ügyeletek fenntartásában és megszervezésében szövetségre kényszerített önkormányzatok – amelyek 80 százaléka szabadulna a feladattól – is gyakran keverednek konfliktusba, aminek az ellátás esik áldozatul. Azt írták, a rendelkezésre álló forrás nem kevés, csak az elosztása rossz: a kevesebb, könnyebb feladatot ellátóknak jut belőle több.

A mentők szerződnének az ügyeletben részt vevőkkel

Ezért egységes ügyeleti és sürgősségi rendszer kialakításában gondolkoznak, amelyet az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) üzemeltetne, és járási szinten szervezne. Az OMSZ szerződne az orvosokkal, rezidensekkel, mentőtisztekkel és kiemelt kompetenciájú ápolókkal (APN).

Járásonként egy szakorvos venne részt az ügyeletben supervisorként,

a hátteret az OMSZ diszpécserszolgálata adná, akik egy ellenőrző lista alapján kérdezik ki a beteget az aktuális állapotáról. A helyszíni triázsolás a mentőtisztek, kiemelt kompetenciájú ápolók feladata lenne.

Az ellátási egység a járás lenne, centruma a járási központban lévő kórház, járóbeteg-szakellátó, vagy ennek híján a mentőállomás.

Az OKFŐ alapellátási főigazgatója szerint ez az átszervezés minőségi előrelépést jelentene a sürgősségi ellátásban, a betegbiztonság és a betegelégedettség is nőne. Gondban a települések A Belügyminisztérium önkormányzati államtitkársága szerda délben elektronikus levélben tette fel a kérdést az ország valamennyi településvezetőjének: a megújuló hálózat fenntartását szeretnék megtartani, vagy átadnák az egészet az államnak? A választ nem sokáig fontolgathatják, pénteken 10 óráig dönteniük kell. A témával kapcsolatban írt cikkében a Népszava megjegyzi: tavaly tavasszal a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) már készített egy felmérést a témában. Ennek tanúsága szerint az orvosi ügyeleti rendszer fenntartása egyre nagyobb gondot jelent az önkormányzatoknak. Évről-évre többet kell fizetniük a hálózat működtetéséért, miközben saját idős háziorvosaikat már nem is merik bevonni az ügyeleti szolgálatba. Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke már akkor pazarlásnak nevezte, hogy a városi kórház sürgősségi osztálya mellett háziorvosi ügyeletet is működtetnek.

