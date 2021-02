Megérkezett a kínai vakcina, a háziorvosok adják majd be

Az elmúlt 24 órában a maszkviselési szabályok megszegése miatt 126 esetben intézkedtek a rendőrök. Közterületi maszkviselési hiányosság miatt 110 esetben léptek fel. Üzletekben 10 esetben nem viseltek maszkot. Tömegközlekedési eszközön 1 emberrel szemben kellett intézkedni – mondta Kiss Róbert rendőr alezredes, az ügyeleti központ vezetőhelyettese.

A nyitvatartási szabályok miatt eddig 827 intézkedés kellett, 214 esetben állapították meg az üzemeltető vagy tulajdonos felelősségét.

Hétfőn 329 esetben kellett intézkedni a kijárási tilalom megszegése miatt. Összesen 38 625 esetben kellett intézkedni eddig. A tranzitszabályok megszegése miatt 35 rendőri intézkedés történt. 7857 esetben ellenőriztek hatósági házi karantént, 3559 újat rendeltek el kedden, és összesen 20 224 zárlat van hatályban.

823 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 389 622 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 85 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13 837 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 298 773 fő, az aktív fertőzöttek száma 77 012 főre csökkent. 3979 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 318-an vannak lélegeztetőgépen – ismertette a legfrissebb adatokat Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője.

Új vakcinaszállítmányok is érkeznek, a Pfizerből két részletben 102 960 adag. A kínai Sinopharm vakcinájából 550 ezer adag jött, ezt most kezdi vizsgálni az NNK. Ha rendben találják a szállítmányt, akkor ötféle vakcinával lehet már oltani. A kínai oltóanyagot a háziorvosok is beadhatják majd a jelentkezőknek.

Eddig 341 958 fő kapott oltást, közülük 131 593 fő már a második oltását is megkapta. Az e heti oltási terv szerint folytatódik a regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon (Pfizer- és Szputnyik vakcinával), a háziorvosok pedig folytatják a 60 év alatti krónikus betegek oltását (AstraZeneca-vakcinával). Emellett több idősotthonba is visszatérnek az oltócsapatok és folytatódik az egészségügyi dolgozók második körös oltása is.

Kérdések

Kell-e konzultálni az orvossal, ha allergiás reakció lépett fel az influenzaoltásnál?

Minden olyan körülményről tájékoztatni kell az orvost, amely befolyásolhatja az oltását.ű

A privát teszt eredményéről kötelező-e jelenteni a hatóságoknak?

Igen.

Mi a háziorvosok első visszajelzése az oltásról?

Három hete oltanak a háziorvosok, kérik, hogy segítsék továbbra is az oltási munkálatokat.