Egyre jobb érzés lesz vonatra szállni

MÁV-START kiemelt célja az üzemeltetett vasúti járművek szolgáltatási színvonalának növelése. A korábbi években megkezdett járműkorszerűsítési program eredményeként, 2020-ban a vasúttársaság több száz személykocsija, motorvonata és mozdonya újult meg, a munka pedig 2021-ben is folytatódik – írja közleményében a vállalat.

Tavaly a MÁV-START összesen 340 CAF, DVJ, DWA, halberstadti személykocsija és Uzsgyi motorvonata újult meg, amik közül 73 komfortjavításon is átesett. 22 mozdonyfelújítás is megtörtént. Ezek mellett a Talent motorvonatokból 5 felújítása, míg 9 FLIRT motorvonat egységesítése is elkészült. Idén is folytatódik a munka, a tervek szerint 376 személykocsi újul meg, a mozdonyok közül pedig 17 különböző mértékű felújításon esik át.

2013 óta a MÁV-START mintegy 2100 üzemben lévő járműjének közel fele újult vagy újul meg.

A különböző szintű felújításokon átesett mozdonyok motorikus átvizsgálása, a cserére szoruló alkatrészek pótlása, a külső felületi javítások és újrafestésük teljesen megtörténik. Felújított fekvőhelyes kocsi – Forrás: MÁV-START

A következő években számos különböző vasúti jármű beszerzése történik meg. A megrendelt 40 KISS emeletes motorvonatból jelenleg 9 közlekedik, 6 a váci és 3 a ceglédi vonalon. 2022 végéig a megrendelt járművek mindegyike forgalomba állhat, így

a főváros elővárosi forgalmát szinte teljes mértékben modern motorvonatok szolgálják majd ki.

2021 februárjáig 53 saját gyártású IC+ kocsi állt forgalomba a 90 darabos szériából. Folyamatban van az első osztályú, bisztrókocsival is felszerelt IC+ szerelvény gyártása is, melyekkel várhatóan a nyári szezonban már találkozhatnak utasaink.

Várhatóan az év végéig mind a 90 IC+ kocsi elkészül.

Az év elején megérkezett Szentesre az első tram-train prototípus is, várhatóan szeptember végétől megindulhat a közlekedés Szeged és Hódmezővásárhely között.

Folyamatban van 115 mozdony, 50 hibrid motorvonat és 54 új HÉV szerelvény beszerzése, eredményes eljárások esetén a nyertes ajánlattevőkkel a szerződések nyáron megszülethetnek. A beszerzések hozzájárulnak, hogy a jövő közlekedése biztonságosabb, zöldebb és fenntarthatóbb legyen.

Nyitókép: Forrás: MÁV-START