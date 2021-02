A kórházi oltópontokon már a Szputnyik V vakcinával oltanak

Minden Ausztriába beutazás előtt online regisztráció kötelező, valamint a 10 napos karantén is, de ez nem terjed ki az ingázókra február 10-től – ismertette Kiss Róbert rendőr alezredes, az ügyeleti központ vezetőhelyettese.

A rendelkezésre álló vakcina mennyisége határozza meg az oltási menetrendet – mondta György István, az oltási munkacsoport vezetője. Az oltási terv első két szakaszát lezárták, most a preferencia a legidősebbek oltása. Folyamatosan zajlik az oltás a rendelőintézetekben és háziorvosoknál.

Ezen a héten folytatódik a legidősebb regisztrált idősek oltását a kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál. Három vakcinát használnak már, érkezik Pfizer-szállítmány, jön Moderna is, és az AstraZeneca is alkalmazható már – utóbbit már a 60 év alatt krónikus betegek kaphatják meg –, de továbbra is nagyon kevés vakcina érkezik.

A kórházi oltópontokon már az orosz Szputnyik vakcinát is alkalmazzák, egyelőre 3000 adag áll rendelkezésre.

Az AstraZeneca-oltásra jogosult 60 év alattiak listáját most készítik el. A krónikus betegségek listája:

szív- és érrendszeri betegségek

krónikus tüdőbetegség

krónikus vesebetegség

daganatos megbetegedés

cukorbetegség

magas vérnyomás

transzplantáció

Olyan választást nem tudjuk biztosítani, hogy a vakcinák közül lehessen választani, de arról dönthet mindenki, hogy az éppen rendelkezésre álló oltóanyagot kéri-e – mondta György István. Egyelőre nincs szükség újabb oltópontok bevonására, de szükség esetén bővíthető a kör.

Minden rendelkezésre álló vakcinát el akar a kormány oltani, hogy vissza tudjon állni mielőbb az ország a normál működési rendbe – zárta mondandóját az államtitkár.

Az elmúlt 48 órában a maszkviselési szabályok megszegése miatt 610 esetben intézkedtek a rendőrök. Közterületi maszkviselési hiányosság miatt 495 esetben léptek fel. Üzletekben 77 esetben nem viseltek maszkot. Tömegközlekedési eszközön 38 emberrel szemben kellett intézkedni – mondta Kiss Róbert rendőr alezredes, az ügyeleti központ vezetőhelyettese.

A nyitvatartási szabályok miatt eddig 824 intézkedés kellett, 214 esetben állapították meg az üzemeltető vagy tulajdonos felelősségét.

A hétvégén 1656 esetben kellett intézkedni a kijárási tilalom megszegése miatt. Összesen 35 554 esetben kellett intézkedni eddig. A tranzitszabályok megszegése miatt 252 rendőri intézkedés történt. 24 774 esetben ellenőriztek hatósági házi karantént, 5977 újat rendeltek el kedden, és összesen 15 847 zárlat van hatályban.

1 160 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 377 655 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 65 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13 155 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 281 839 fő, az aktív fertőzöttek száma 82 661 főre csökkent. 3717 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 295-en vannak lélegeztetőgépen – ismertette az elmúlt 24 óra adatait Müller Cecília országos tisztifőorvos.

