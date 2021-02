Digitális igazolással térhet vissza az élet a normális kerékvágásba

A 24.hu megkeresésére a vállalat közölte, Jüri Ratas azóta már lemondott észt kormányfő 12 állam miniszterelnökét kereste fel 2020 decemberében, és a VaccineGuard esetleges teszteléséről akkor el is kezdődtek a konzultációk. Magyarország az elsők között mondott igent a pilotra, ami jelenleg is zajlik. Észtországban és Izlandon ez a szakasz már lezárult, utóbbi el is kezdte alkalmazni a gyakorlatban a platformot.

Az egy hónapos tesztidőszak lényege, hogy átfogó képet kapjanak arról, a VaccineGuard funkciói kielégítik-e Magyarország igényeit. Cél, hogy az oltási tanúsítványok kiadását és az oltási kampányok lebonyolítását is hatékonyabbá tegyék.

A VaccineGuard működése a gyakorlatban egyszerű, mondta a 24.hu-nak Ain Aaviksoo, a Guardtime főorvosa.

Az oltási tanúsítványt minden országban a megfelelő egészségügyi szervezet állítja ki. A beoltott állampolgárok az igazolást nyomtatva vagy e-mailben kapják meg az adott intézménytől, de a jövőben akár mobilalkalmazáson is igényelhető lesz. Fontos, hogy minden esetben az állampolgárnak kell kérnie az igazolást.

„A platformon nem jelenik meg a tanúsítvány, csak annak kriptográfiai jele, tehát egy QR-kód a hitelesség megőrzése érdekében.

A QR-kód lényegében az ellenőrzést végző rendszerrel való kommunikációért felel, továbbá utal a kriptográfiai érvényességi pecsét hitelesítési helyére. Csak az arra jogosult intézmények adhatnak ki ilyen tanúsítványokat, és a kibocsátás után már nem módosíthatnak azon, különben az azonosítás nem fog működni” – magyarázta a szakember.

