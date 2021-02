Rengeteg a tévhit a rákbetegség körül

Csütörtök a rák elleni küzdelem világnapja. Az Európai Unióban minden kilencedik másodpercben új rákos megbetegedést diagnosztizálnak. Az Eurostat statisztikája szerint 2016-ban 100 ezer lakosra 345 rák miatti haláleset jutott Magyarországon. Ez a legrosszabb arány az unióban. Magyarországon minden negyedik ember daganatos megbetegedésekben hal meg.

A rák szó mindenkiből erős érzelmeket vált ki, és a legegészségesebbekben is szorongást kelt, ám sok a tévhit a daganatos megbetegedésekkel kapcsolatban – mondta az InfoRádiónak Kocsis Judit onkológus főorvos, aki többet is felsorolt.

A daganatellenes kezelés kapcsán feltétlenül kihullik a beteg haja,

a daganat és a kezelések is fájdalmat okoznak,

a sugárkezelés, kemoterápia vagy komplex kezelés után már nem lehet meggyógyulni,

A gyógyulási esélyek a betegség fajtájától és stádiumától is függenek – tette hozzá az onkológus főorvos.

Minél korábban ismernek fel egy daganatos betegséget, annál nagyobb eséllyel lehet meggyógyítani.

Ezért fontosak a szűrővizsgálatok,

amikor még a korai tünetmentes daganatokat vagy a daganatot megelőző állapotot fel lehet ismerni, és ilyenkor a legtöbb esetben végleges lehet a gyógyulás – fejtette ki.

Kocsis Judit arról is beszélt, hogy nagy szerepe van a gyógyulásban a pozitív érzelmeknek, annak, hogy a beteg elhiggye, meggyógyulhat. Ebben támogatást is kapnak a centrumokban, ahol szakpszichológusok és -pszichiáterek is rendelkezésre állnak, és nagy hangsúlyt helyeznek a lelki egészségre is.

A daganatos betegekkel foglalkozó orvosok esetében is fontos a lelki egészség, ők is tudják egymást segíteni.

„Szinte nincs olyan beteg, akin ne lehetne valamilyen módon segíteni.

Ez a szakma szépsége. A korai stádiumban elsősorban a gyógyulás a cél, előrehaladott betegség esetén pedig a tünetek és a fájdalom csökkentése, a minőségi élettartam meghosszabbítása” – mondta az onkológus főorvos.

Nyitókép: pexels