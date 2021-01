Csökken a kórházban ápoltak és az aktív fertőzöttek száma

A csütörtöki 1410 után a pénteki adatok szerint 1311 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 356 973 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 98 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 11 811 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 237 362 fő. Lassuló ütemben

csökkent az aktív fertőzöttek száma: 873-mal, 107 800 főre.

Kórházban 3959 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 274-en vannak lélegeztetőgépen. Forrás: koronavirus.gov.hu Interaktív Worldometers-grafikonokért kattintson ide! A napi új regisztrált fertőzöttek száma és a hétnapos mozgóátlag (Forrás: Worldometers) A halálozások napi adatai és a hétnapos mozgóátlag (Forrás: Worldometers) Az aktív betegek száma (Forrás: Worldometers)

Hatósági házi karanténban 19 908-an vannak, a mintavételek száma 3 018 389-re nőtt.

Eddig 138 983 fő kapott oltást, közülük 5815 fő már a második oltását is megkapta. Az eddig beoltottak többsége egészségügyi dolgozó, emellett már tízezer idősotthonban lakó és dolgozó oltása is már megtörtént.

A tájékoztató oldalon emlékeztetnek: az oltás ütemét, gyorsaságát a vakcinák érkezése határozza meg. A szerdán érkezett vakcinaszállítmány közel 36 ezer ember oltására elég, a következő szállítmány csak jövő héten érkezik. A kormány lassúnak tartja az EU által koordinált vakcinaszállítmányok ütemét, ezért kínai és orosz vakcinák beszerzését is megcélozta, hogy mielőbb megkezdődhessen a lakosság tömeges oltása és korlátozások feloldása. Szijjártó Péter külügyminiszter ma Oroszországban tárgyal a magyar hatóság által már engedélyezett orosz vakcina beszerzésről.

A kormány lassúnak és kevésnek tartja a Brüsszel által koordinált uniós vakcinabeszerzést és szállítást. A kormány számításai szerint, ha csak Brüsszelre hagyatkozik Magyarország, akkor szeptember végénél előbb nem lehetne feloldani a korlátozásokat. A csütörtöki online EU-csúcs kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel úgy nyilatkozott: „a magyaroknak nem magyarázatra van szüksége, hanem vakcinára.”

Szijjártó Péter külügyminiszter pénteken Oroszországgal tárgyal a Szputnyik V vakcina beszerzéséről, amelyet a magyar hatóság az AstraZeneca-vakcinával együtt már (hat hónapra) engedélyezett. Magyarországon eddig is és ezt követően is csak olyan vakcinák kerülhettek és kerülhetnek forgalomba, amelyek a magyar hatóságok vizsgálata alapján is hatékonyak és biztonságosak, és már több országban is alkalmaznak - hangsúlyozzák a hivatalos tájékoztató oldalon.

Magyarország eddig 19,7 millió adag nyugati vakcinát kötött le, több tízmilliárd forint értékben különböző gyártóknál (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac), ezekből jelenleg csak a Pfizer és a Moderna vakcinák rendelkeznek az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyével. A két gyártótól eddig összesen 165 ezer ember oltására elég vakcina érkezett Magyarországra (5 db Pfizer-szállítmány és 1 db Moderna-szállítmány).

Nyitókép: MTI/AP/Bernat Armangue