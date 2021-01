Már Magyarországon is azonosították a brit vírusmutációt - a nap hírei

Már Magyarországon is azonosították a brit vírusmutációt három beteg mintájában - jelentette be az operatív törzs tájékoztatóján az országos tisztifőorvos. Müller Cecília elmondta azt is: bár a járványügyi adatok napok óta kedvező tendenciát mutatnak, de ez nem ad okot bármiféle lazításra. Közben Müller Cecília is megkapta a koronavírus elleni Pfizer védőoltást. A tájékoztatón az is elhangzott, hogy péntektől csak kötelező elektronikus regisztrációval lehet belépni Ausztriába.

Újabb csoportokban kezdődik célzott tesztelés. Most hétvégén a gyermekvédelemben és a szociális ellátásban dolgozókat tesztelik - közölte az operatív törzs tájékoztatóján a területi közigazgatásért felelős államtitkár. György István hozzátette: mintegy 47 ezer dolgozó számra biztosított a tesztelés lehetősége a hétvégén. Jelentkezni legkésőbb január 15-én délután 2 óráig lehet.

Egy nap alatt újabb 1358 embernél mutatták ki a koronavírus fertőzést Magyarországon. 95 többségében idős, krónikus beteg halt meg a szövődményekben. 4870 embert ápolnak kórházban, közülük 339-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma kicsivel több mint 119 ezer. A járvány kezdete óta már csaknem 346 ezren kapták el a vírust, a halálos áldozatok száma eléri csaknem a 11 ezret.

A lélegeztetőgépekért folytatott tavaszi versenyfutáshoz hasonló verseny zajlik most a vakcinák beszerzéséért, azzal a különbséggel, hogy most néhány, jól beazonosítható gyártótól lehet vásárolni - mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. Menczer Tamás, az Inforádió Aréna című műsorában úgy fogalmazott: ilyenkor gyorsnak és mozgékonynak kell lenni, ezért Magyarország egyedül tárgyal a lehetséges orosz, kínai és izraeli szállítókkal. Szólt arról is, hogy a magyar kormány jó kapcsolatra készül az új amerikai adminisztrációval.

Továbbra sem állapodtak meg a 2021-es minimálbérről a munkaadók és a munkavállalók. Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára a Portfolio-nak elmondta, hogy a tárgyaláson 3 százalékos emelést javasoltak, de a 4 százalékos növekedést is elfogadhatónak tartották volna a munkaadók. A munkavállalói oldal képviselői azonban 5 százalékos minimálbér-emelést szeretnének elérni. Kordás László a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke az InfoRádióban azt mondta: a jövő héten újra összeülnek.

Érdemi tárgyalásokra kéri a kormányzatot és Budapest vezetését a Fővárosi Érdekegyeztető Tanács, mert szerinte teljes kompenzációra van szükség az iparűzési adó megfelezése miatt. Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes az InfoRádióban elmondta: az elfogadott költségvetéshez képest további jelentős forrásvesztést okoz a Fővárosi Önkormányzatnak a kormány év végi döntése, amely a főváros működőképességét veszélyezteti. Csütörtökön a tervek szerint az Önkormányzati Szövetségek tartanak egyeztetést a kormánnyal.

A Fitch Ratings arra számít, hogy jelentősen gyorsítja a közép-európai uniós gazdaságok kilábalását az Európai Unió helyreállítási alapja. Az országcsoporton belül 2022-ben a magyar GDP növekedhet a leggyorsabb ütemben. A nemzetközi hitelminősítő elemzői kiemelik, hogy a tizenegy közép- és kelet-európai tagállam mindegyike a Next Generation néven meghirdetett 750 milliárd eurós helyreállítási alap térítésmentes juttatásainak nettó kedvezményezettje lesz.

Lengyelországban március végéig az idősek mintegy felét tervezik beoltani a koronavírus ellen. A rendelkezésre álló vakcinák havi egymillió oltást tesznek lehetővé. A kormányzati tájékoztatás szerint a kormány felkészült havi 3,7 millió oltás beadására, a kapacitás kihasználását azonban a szállítmányok ütemezése havi egymillió oltásra korlátozza. A remények szerint az oltási kampány a második negyedévben felgyorsulhat.

A brit kormányfő szerint már mutatkoznak a járvány megfékezését célzó korlátozások hatásainak első jelei. Boris Johnson a londoni alsóházban tartott szakbizottsági meghallgatásán beszélt erről. Nagy-Britanniában már harmadik napja 50 ezernél kevesebb új koronavírus-fertőzöttet mutattak ki tesztekkel. Továbbra is a kormányzati cél, hogy a 68 millió lakosú Egyesült Királyságban 16 millióan megkapják a vakcinát a jövő hónap közepéig.

Elrendelte az orosz lakosság tömeges beoltását Vlagyimir Putyin elnök. A vakcinázás a jövő héten kezdődik. Oroszországban december eleje óta oltják az embereket, de eddig csak meghatározott csoportok, orvosok, pedagógusok, idősek kapták meg a védőoltást. Az esetek többségében az elsőként regisztrált Szputnyik V vakcinát használtak.

Argentin sajtóértesülés szerint Ferenc pápa is megkapta a koronavírus elleni oltást. A Szentszék egyelőre nem erősítette meg a hírt, csak annyit jelentett be, hogy a Vatikánban is megkezdik az oltások beadását, és a 84 éves katolikus egyházfőt is készülnek beoltani. A pápai államban az ottani mintegy 800 lakó, illetve a körülbelül háromezer alkalmazott és családtagjaik kapják meg a Pfizer/BioNTech védőoltását.

Olaszországban kilépnek a kormányból az Élő Olaszország párt vezetője, Matteo Renzi miniszterei. A Giuseppe Conte vezette kabinet ezzel elveszíti parlamenti többségét. A miniszterelnök vagy benyújtja lemondását és újabb kormányalakítási mandátumot kér az államfőtől, vagy a gazdasági helyreállítási program parlamenti szavazásán kér bizalmat.