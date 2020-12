Győrfi Pál fontos tanácsai szilveszter előtt

Alkoholfogyasztás miatt tavaly szilveszterkor mintegy kétszáz embert, köztük jó néhány kiskorút szállítottak detoxikálóba a mentők – mondta az InfoRádiónak az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Győrfi Pál azt reméli, hogy ez a szám idén jóval kevesebb lesz. Otthon vagy egy kis létszámú házibuliban is lehet veszélyes mennyiségű alkoholt fogyasztani, ezért mindenkit a mértékeltes alkoholfogyasztásra kér a szóvivő.

Győrfi Pál óvva intette az embereket a petárdák és tűzijátékok használatától. Mint mondta, a saját kertben is nagyon veszélyes ezeket alkalmazni. Tavaly 14 balesethez riasztották a mentőket komoly sérülések miatt, és minden évben el kell látniuk roncsolt kézsérülést, de volt, hogy haláleset is történt.

A Mentőszolgálat az elmúlt hónapokban nagy hangsúlyt fektetett a koronavírus-tesztelésekre. Mindezt a kezdetektől fogva úgy tették, hogy közben a mindennapi munkát is elvégezhessék. Győri Pál közölte: mivel az orvosi rendelők nem lesznek nyitva hétvégén, így a tesztelések megrendelése is visszaesik, de így is sok száz tesztelésre készülnek.

Az este nyolctól érvényben lévő kijárási tilalom ellenére az Országos Mentőszolgálat mintegy 1400 munkatársa lesz idén is szolgálatban szilveszterkor.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt