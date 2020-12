Brexit: aki nem rendezi a státuszát, könnyen szembetalálhatja magát a hatóságokkal

A kilépési megállapodás a már az Egyesült Királyságban élők helyzetét is szabályozza, és ennek értelmében rendezniük kell a státuszukat: minden európai uniós állampolgárnak, tehát a magyaroknak is, online formában regisztrálniuk kell magukat, és attól függően, hogy ki mennyi időt töltött már el korábban az országban, letelepedett vagy előzetes letelepedési státuszt fog kapni. Vagyis a megszokott mederben folytathatják az életüket Nagy-Britanniában, továbbra is dolgozhatnak és ki-be tudnak lépni majd a jövőben is, ahogyan eddig is tették. A már korábban eltöltött idő bevallásokkal, közüzemű számlákkal és egyéb módon igazolható a hatóságok számára, egészen jövő év júniusának végéig.

Kumin Ferenc londoni nagykövet az InfoRádió kérdésére arra is kitért, hogy a letelepedett és előzetesen letelepedett státusz között a jogok tekintetében, hogy hogyan tartózkodhat az Egyesült Királyságban, miként léphet ki-be és hogyan vállalhat munkát,

különbség nincsen, hanem az időtávokban van különbség:

tehát, hogy még mennyi időt kell még a szigetországban tartózkodnia, illetve mennyi időre hagyhatja el az Egyesült Királyságot anélkül, hogy elveszítené a státuszát.

Akik viszont január 1-je után terveznek kitelepedni, vagy fél évet meghaladó hosszúságú oktatásban részt venni, azoknak már vízumra lesz szükségük.

Fontos változás továbbá, hogy

az európai uniós állampolgárság nem jelent majd előnyt,

ugyanúgy kell majd versenyezni a munkavállalási vízumért, mint a világ más országaiból érkezőknek, miután a britek pontrendszer alapján működő szisztémát kívánnak bevezetni. Ugyanakkor a jó nevű egyetemeken tanulni kívánó diákoknak is szükségük lesz diákvízumra, aminek természetesen lesz költségvonatkozása is. Tehát lényegesen

több odafigyelést jelent majd január 1-től a tanulmányok megkezdése is, mint ami eddig megszokott volt.

Kumin Ferenc a pontrendszerre kitérve megjegyezte, várhatóan azokat a területeket fogják a britek preferálni, ahol munkaerő-hiány van, ide értve a magas képzettségeket, valamint az egészségügyhöz kötődő munkaköröknek a teljes spektrumát. De előnyt jelenthet a megfelelő szakképzettség és a nyelvtudást. Kiemelte, a turista vagy üzleti tárgyalásra irányuló sima beutazás Nagy-Britanniába nem teszi majd lehetővé a munkavállalást. „Tehát, aki nem rendezi a státuszát, az könnyen szembetalálhatja magát a hatóságokkal.”

A jó hír, hogy a sima utazáshoz, vagy a hat hónapnál rövidebb oktatási programon való részvételhez nem lesz szükség továbbra sem vízumra, amit egészen szeptember végéig személyi igazolvánnyal is megtörténhet, majd ezt követően útlevéllel.

A részletszabályokról a brexit.kormany.hu lehet tájékozódni, illetve a magyar nagykövetség honlapján.

Nyitókép: MTI/AP/Frank Augstein