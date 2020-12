Sok minden tapasztalható az utakon, azonban az autósok közlekedési és parkolási szokásairól nincs márkák szerinti statisztika, de még csak arról sem rögzít adatot a rendőrség, hogy melyikük mennyi balesetet okoz. Azt viszont gyűjtik a hazai biztosítók, hogy a saját kárkifizetéseiknél mi az ügyfeleik által használt autómárkák sorrendje. Magyarán: melyik autómárka mennyi balesetben érintett – írja összefoglalójában a Vezess.hu.

Objektíven még így sem lehet eldönteni, hogy a 3,9 milliós hazai személyautó-állományt napi szinten koptató sofőrök között mit vezetnek a biztonságosabban közlekedők, és jellemzően mivel törnek-zúznak a balhésabb autósok. Ennek ellenére érdekes átnézni a biztosítók toplistáit, főleg többet egyszerre, hogy minél nagyobb legyen a merítés, hiszen az Aegon, a Generali, az Union és a Groupama

együttes kgfb-s ügyfélállománya egymilliónál több személyautót jelent.

A lap emlékeztet, már csak azért is érdemes több cég listáját egyben nézni, mert a flottavásárlások miatt egy–egy brand valamelyest felülreprezentált lehet bármelyik biztosítónál. A balesetes adatokat pedig nyilván kötelező összevetni az útjainkon közlekedő személyautók összlétszámával, így már ki lehet szúrni, ha valamilyen irányba kilóg egy–két gyártó terméke.

A biztosítók a kgfb-s ügyfélállományuk mérete szerinti sorban az alábbi táblázatban láthatók, balról jobbra. Az Aegon, az Union és a Groupama esetében 2020-as a statisztika, a Generalinál 2019-es. Nem egyforma hosszúak a közlekedési balesetet követő kárkifizetésben érintett autómárkák listái, ötös és tízes sorrendeket egyaránt kapni.

A következőkben pedig a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, azaz 2019 év végi adatai szerint látható, hogy melyik tíz márka személyautójából van a legtöbb forgalomban a hazai utakon.

A fentiekből kiderül, hogy az országkedvenc Opel gyakorlatilag a helyén van, a használat szerint második legnépszerűbb Suzuki harmadik, hetedik, hatodik, és – a legkisebb biztosítónál – első helye viszont összességében azt sugallja, hogy kevesebb kárkifizetésben érintett a márka, mint amennyi arányos lenne az állomány mérete szerint. Ugyanez igaz a Volkswagenekre és a Renault-kra is.

Velük szemben felülreprezentáltnak tűnik a balesetekben a Ford és Toyota.

Valamint, habár csak két lista vége felé látható, de az Audi is, amely darabszámát tekintve nincs a top 10-ben, az országos lista tizenkettedikje (118 ezer forgalomban lévő autóval). A BMW ugyan top 10-es a KSH-nál, de a négy biztosítóból csak egyiknél, ezért egyáltalán nem úgy tűnik, mintha több balhéban lennének érintettek a vezetőik, mint amennyi arányosnak tűnne. Egy helyen feltűnik a Mercedes is, de ebből nem vonható le messzemenő következtetés a darabszáma alapján tizenegyedik (121 ezer darab) márka sofőreiről – írja a Vezess.hu, amely a továbbiakban kitér a kártérítések átlagos összegére, valamint a balesetet kiváltó bakik sorrendjére is.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt