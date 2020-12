Óriási kihívás a tanároknak a hibrid oktatás

Miközben még soha ennyire nem várták a diákok az évkezdést, mint idén szeptemberben, sokkal kevésbé belátható végű lett a mostani időszak, hiszen bár megvan a remény az oltásra, amelynek köszönhetően visszaállhat a normál kerékvágásba az élet, ennek időpontja korántsem biztos – fogalmazott Koren Balázs matematikatanár. Eközben

a tanárok, a diákok és a szüleik egyre fáradtabbak,

mind lelkileg, mind szellemileg, mind testileg, ennek ellenére igyekszenek helytállni. Mint ismert, a középiskolák nemrégiben online oktatásra álltak át, a tanárok pedig egyszerre kényszerülnek a tanteremben és az otthonról bekapcsolódó diákokat tanítani, megosztva a két platform között a figyelmet, ami nagy kihívás.

A szakember szerint maga a hibrid megoldás, tehát az, hogy nemcsak azokkal törődnek az oktatás folyamán, akik a tanteremben vannak, hanem azokkal is, akik otthonról, akár tartós betegség, akár bármilyen egyéb okból kifolyólag nem tudnak fizikailag részt venni az oktatásban,

ezáltal a későbbiekben a mindennapi gyakorlatnak is a részét képezheti. Erre föl kell készülni – hangsúlyozta a HiperSuli szakmai vezetője. Tehát a mostani próbálkozás jó irány, de még nem tökéletes, és olyan eszközökre, megoldásokra lesz szükség, amelyek által az óráknak a hibrid módon történő megtartása a jövőben nemcsak egy pandémia, hanem akár egy-egy hiányzás esetén is alternatíva lehet.

Tanári és pszichológusi tapasztalatok és tanácsok

Hétvégén online tanácskozást tartottak a HiperSuli tanárai, az országos találkozó célja egy aktuális helyzetértékelés, tapasztalatcsere és az előttünk álló időszakra való felkészülés volt. A főbb megállapítások között elmondható, hogy habár sokan már rutinosabbak, még most is rengeteg a kérdés azzal kapcsolatban, hogyan lehet a lehető legjobban kiaknázni a táv- vagy hibrid oktatásban rejlő lehetőségeket. Mennyi figyelem várható el a tanulóktól, hogyan őrizhetik meg a gyerekek és a tanárok a mentális egészségüket?

A HipeSuli tanárai egyetértenek abban, hogy a gyerekek alkalmazkodtak a hibrid rendszerhez, de az főleg a nagyobbaknál működik jól. A tavaszi karanténidőszakhoz képest most az iskolák inkább ragaszkodnak az órarendhez, ami a gyerekeket fizikailag is jobban megviseli. Mindez egészségügyi kockázatot is jelent. Erre megoldást jelenthet egy digitális órarend megfelelő kialakítása: ahol lehetséges, nem minden óra 45 percét kell képernyő előtt tölteni. Jó példa lehet, hogy az élő online oktatásra a dupla órákat használjuk, a szimpla órán pedig lehet önálló vagy csoportos feladatokat kiadni – de nem mindegy, hogyan.

A helyzet természetesen a tanárok számára is megterhelő. Sokszor elvárás tőlük, hogy mindig, minden platformon elérhetőek legyenek a diákok vagy a szülők számára. Ezt több iskolában az online órák számának korlátozásával szabályozzák, vagy például azzal, hogy házirendben rögzítik: a tanár 16 óra után nem köteles válaszolni a beérkező kérdésekre. A tanárok egyik legfontosabb, az online oktatásban szerzett tapasztalata, a visszajelzés hiánya.

Az online oktatás ugyanakkor az internetes biztonság és a személyiségi jogok kérdésére is ráirányította a figyelmet. A jelenlegi járványhelyzet, az erős online jelenlét amúgy is a magánélet és az iskolai lét határainak elmosódásával jár, ami a tanároknak és a diákoknak is frusztráló lehet.