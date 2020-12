Adóemelési stopot rendelt el a kormány az önkormányzatoknál

A kormány megtiltotta az önkormányzatoknak, hogy 2021-ben megemeljék a helyi és a települési adókat, új adót vezessenek be, illetve eltöröljék az eddigi adókedvezményeket. A vonatkozó rendelet még kedd éjjel meg is jelent a Magyar Közlönyben.

A Pénzügyminisztérium hangsúlyozta, a kormány legújabb intézkedésével a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került magyar vállalkozásokat, a családokat és a lakosságot helyezi előtérbe, amellett, hogy adócsökkentésekkel segíti a járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásokat, munkáltatókat.

A kormányrendelet rögzíti, hogy

a helyi és a települési adó mértékét nem lehet megemelni jövőre.

Az adókedvezmények és az adómentességek sem korlátozhatóak vagy szűkíthetőek, azokat ugyanis 2021-ben is biztosítani kell.

A települési önkormányzatok jövőre nem vezethetnek be új települési adót se.

A rendelet szerdától (mától) már hatályba is lépett (a 2021-re vonatkozó pont kivételével), és 2021. február 8-án hatályát veszti.

Átmentek az MKIK javaslatai

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke, Parragh László még november elején ismertette Orbán Viktor miniszterelnökkel (majd egy későbbi interjúban részletezte is) a kamara azon javaslatát, amely szerint több önkormányzati hatáskörbe tartozó adónemet is befagyasztanának (például az ingatlanadót, az idegenforgalmi adót, az építményadót és a kommunális adót). A javaslatok között az is felmerült, hogy 2020-ban és 2021-ben ne kelljen iparűzési adót fizetni – ez, az önkormányzatok forrásainak korábbi években és a járvány idején történt megnyirbálása után drasztikus mínuszt jelentett volna a településeknek. A mostani kormányrendeletben az iparűzési adóra vonatkozó ötlet nem szerepel.

Áthúzott tervek

Egyre több önkormányzat kerülhet olyan helyzetbe, hogy át kell rendeznie saját adóbevételeit – reagált Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnöke korábban az InfoRádióban arra hírre, amely szerint a pilisvörösvári önkormányzat változtatott a helyi adók mértékén.

A hiányok enyhítésére Schmidt Jenő szerint számos önkormányzat tervezte emelni vagy kiterjeszteni a helyi adókat (amire december 15-ig lett volna lehetőség). Vélhetően sok település kiadáscsökkentéssel és a belső adók átrendezésével próbál reagálni.

Egy adott önkormányzat "normál esetben" minden olyan adónem fölött rendelkezhet, amely egyrészt nem az államhoz tartozik, másrészt amit a törvény nem tilt, ilyen például a kommunális adó, amelyhez – pluszbevétel reményében – kényszerhelyzetben hozzányúlhat.

A TÖOSZ-nál korábban úgy számoltak, hogy december közepén kerülhet sor legalább egy informális egyeztetésre a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről.

Budapest vezetése bár korábban fontolgatta egy úgynevezett újraindítási vagy szolidaritási adó bevezetését, végül olyan költségvetési javaslatot készített, amelyben nem szerepel ilyesmi, hanem a városvezetés saját kiadásain spórolnak és összevonnak több fővárosi céget.

Nyitókép: Pixabay