Szerdán tárgyal a kormány a járványügyi szabályok felülvizsgálatáról - a nap hírei

Már a magyarországi települések 91 százalékában van igazolt koronavírusos fertőzött, és több nagyvárosban ismét emelkedett a vírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben. Az országos tisztifőorvos az operatív törzs tájékoztatóján felhívta a figyelmet, hogy ismét emelkedett napi fertőzöttek száma, és több mint százan haltak meg. A legfiatalabb áldozat 33, a legidősebb 101 éves. Közölte, hogy a kormány szerdai ülésén tárgyal a járványügyi szabályok felülvizsgálatáról.

A pénzügyek egyszerűsítését szolgáló intézkedésekről döntött a gazdaságvédelmi operatív törzs - jelentette be a pénzügyminiszter.Varga Mihály elmondta, hogy ahol elektronikus pénztárgép működik, ott lehetőség lesz elektronikus fizetésre is. Kiterjesztik az elektronikus banki ügyintézést és elektronikusan benyújtható iratokkal a földhivatali ügyintézés is egyszerűsödik. Széles körben válhat díjmentessé az ingatlanok értékbecslése, számítások szerint az ügyek harmadában.

Tiltakozik és magyarázatot követel az ukrán féltől a magyar diplomácia amiatt, hogy ma nem engedték be Ukrajnába Grezsa István miniszteri biztost - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: a minisztériumba kérették az ukrán nagykövetet amiatt, hogy a magyar politikust három évre kitiltották az országból arra hivatkozva, hogy Magyarország beavatkozott az ukrajnai önkormányzati választásokba.

A jövő év elejére valószínűsítette a koronavírus-vakcinát Magyarországon az emberi erőforrások minisztere a parlament népjóléti bizottságában. Kásler Miklós éves meghallgatásán azt is hangsúlyozta: Magyarországon csak hatásos és biztonságos koronavírus-védőoltás kerülhet forgalomba. Képviselői felvetésre Kásler Miklós azt válaszolta: a pedagógusok számára a táppénz 100 százalék.

Nem közeledtek az álláspontok, a munkaadók nem emelnék a minimálbért jövőre, a szakszervezetek 10 százalékos emelést követelnek. Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke elmondta: a vállalatok szerint a jelenlegi bizonytalan helyzetben nem célszerű a minimálbért és a garantált bérminimumot január 1-től emelni. Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke ezzel nem ért egyet, de a koronavírus-járvány miatt kész a kompromisszumra.

A főváros mellett a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara sem támogatja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke által tett javaslatot az iparűzési adó felfüggesztésére. Karácsony Gergely főpolgármester közölte: a megállapodás szerint bármilyen iparűzési adóelengedés csak akkor lehetséges, ha az önkormányzatok teljes mértékben kompenzációt kapnak a működési kiadásokra. Emellett közösen programot indítanak a legrosszabb helyzetben lévő mikro- és egyes kisvállalkozások gyors megsegítésére.

Újabb gyártó, az amerikai Moderna koronavírus-vakcinájának beszerzésére hagyott jóvá megállapodást az Európai Unió. A szerződés 160 millió adag oltóanyag leszállításáról szól. Ez már a hatodik uniós vakcina-megállapodás. Csak akkor engedélyezik használatukat, csak akkor lesznek forgalomba hozhatók, ha biztonságosnak és hatékonynak bizonyulnak.

A belső határellenőrzések nélkül működő schengeni térség visszaállítását sürgeti az Európai Parlament. A testület által nagy többséggel elfogadott állásfoglalás hangsúlyozza: az övezetben a koronavírus-járvány idején is csak kivételes esetben lehet korlátozni a mozgás szabadságát. Az EP-képviselők szerint a határok közelében élőket és munkájuk miatt országok között ingázókat mentesíteni kellene a korlátozások alól.

Franciaországban az üzletek újranyitásával szombaton megkezdődik a korlátozások fokozatos feloldása, az általános karantén megszüntetését december 15-én tervezi a kormány - jelentette be az államfő.Emmanuel Macron jelezte: az indok nélküli lakhelyelhagyási tilalmat december 15-én szünteti meg a kormány, de aznap este 9 órától reggel 7 óráig éjszakai kijárási tilalom lép életbe január 20-ig. December 24. és 31. között nem lesz kijárási korlátozás az esti órákban sem.

Pennsylvaniában és Nevadában is hitelesítették Joe Biden demokrata párti elnökjelölt győzelmét. Pennsylvania 20 elektort ad az amerikai elnököt megválasztó, 538 fős elektori testületben, amely december 14-én ül majd össze. Nevadában a kormányzó aláírása után ez a nyugati tagállam hat elektort delegál az elektori testületbe.