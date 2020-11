Szolnok meglépte: újra él a bolti idősidősáv

Szalay Ferenc polgármester szerint a tapasztalatok azt mutatják, hogy a tavasszal bevezetett idősávok sokat segítette az idős emberek egészségének a védelmében, ezért döntöttek úgy, hogy az önkormányzat által működtetett piacokon ismét életbe léptetik a korlátozást. Szerinte a reggel 8 órától délelőtt 10 óráig tartó, 65 év fölötti korosztálynak kizárólagosan fenntartott intervallum mellett a fiatalabb korosztálynak is megmarad a lehetősége a bevásárlásra.

Az intézkedés visszavonását a járványhelyzet országos, megyei illetve a városi alakulásától teszik függővé – tette hozzá az InfoRádió érdeklődésére. Jász-Nagykun-Szolnok megyében jelenleg a 4 ezerhez közelít a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, és miután Szolnok adja a megye lakosságának 20–25 százalékát, vélhetően ott is komoly lehet a helyzet, mindazzal együtt, hogy nem is föltétlenül ismert minden eset. De a mentők így is folyamatosan végzik a teszteléseket, amit egy külön felállított tesztpont is segíti már a megyei jogú városban.

