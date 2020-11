Roncsolja a daganatos nők immunrendszerét a stressz

Dupla mennyiségű stresszt élnek meg a daganatos, így a mellrákkal küzdő betegek is a pandémiás időszakban, hiszen a betegség okozta feszültséget tovább fokozza a járvány körüli aggodalom. Kónya Ilona, az Avon Mellünk Egészségéért Program szakértője az egymás iránti felelősségvállalásra és a lelki egyensúly fontosságára hívta fel a figyelmet.

"Azok a nők, akik éppen kezelést kapnak, csökkent immunműködésűek a kezelés mellékhatásaként. Emellett van egy folyamatos lelki megterhelés,

a kapcsolódó stressz pedig szintén rontja az immunfunkciónkat"

– vázolta az InfoRádióban Kónya Ilona, az Uzsoki utcai Kórház onkoradiológiai osztályának klinikai szakpszichológusa.

A nők most "nagyon-nagyon veszélyeztetettek" szerinte, sokan dolgoznak, sokaknál nem is látszik a betegség, nem is gondolnánk róluk a buszon vagy az utcán, hogy esetleg valamilyen kezelést kapnak. A társadalom az ő védelmükért is sokat tehet, de az érintetteknek is van feladatuk a megelőzés érdekében.

"Fontos az egyensúly megtalálása, a korábbi szerepek megőrzése. Meg kell találni a megfelelő munkamódot – home office, részmunkaidő –, és rendszeresen kell mozogni; fontos a fizikai aktivitás. Illetve

sokat kell tennünk a társas izoláció csökkentése érdekében is"

Ma már minden onkológián dolgozik szakképzett onkopszichológus, és sokan dolgoznak online is, illetve otthon lehet online tanfolyamokon részt venni, közösségekhez csatlakozni, ezek szintén mind segítenek.

"Kell lennie a napban egy olyan szakasznak, ami csak rólunk szól, a saját feltöltődésünkről. Hogy ez relaxáció, imádkozás, tornázás, olvasás, másodlagos. Lehet különleges ebédet rendelni vagy vacsorát, és felöltözni hozzá szép ruhába, ugyanúgy, mintha étterembe mennénk" – ecsetelte Kónya Ilona.

A gyógyulásnak persze komoly hányada fizikai és orvosi folyamat, de ami az ember testében történik, azzal szembe kell nézni, ebben pedig a lelki egyensúlynak nagy szerepe van.

