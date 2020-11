Továbbra sem tudni, hogy ki nyerte a 2020-as amerikai elnökválasztást - a nap hírei

Növelte előnyét Pennsylvania államban Joe Biden, a demokrata elnökjelöltnek 13 ezer 500 szavazat az előnye. Még több tízezer szavazat lehet hátra. Közben újraszámolják a szavazatokat Georgia államban, mert a két elnökjelölt között csak minimális a különbség. Az újraszámolást Donald Trump stábja kezdeményezte. Joe Biden vezet Nevadában. Arizonában ugyanakkor csökkent a különbség Donald Trump és Joe Biden között, így itt megfordulhat a helyzet.

A hatóságok már készülnek arra is, hogy ha kell kórházon kívül is el tudják látni a koronavírusos betegeket - jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor szokásos pénteki interjújában elmondta: a szakemberek számításai szerint december tizedikére már 30-32 ezer kórházi ápolásra és már 4 és félezer lélegeztetésre szoruló beteg lehet, ez pedig már a magyar egészségügy teljesítőképességének határa. Szólt arról is, hogy ameddig csak lehet, a kormány megpróbálja nem bezárni az iskolákat. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint ugyanakkor elkerülhetetlen a teljes zárás, mert összeomlás közeli állapotok uralkodnak az oktatásban.

Átütemezik a halasztható műtéteket a koronavírus-járvány miatt - jelentette be az országos tisztifőorvos. Müller Cecília hangsúlyozta: a rendszert tovább kell bővíteni a fertőzöttek ellátására. Az onkológiai vagy a szív-érrendszeri ellátásokat ugyanakkor továbbra is elvégzik. Hozzátette: jövő héten kaphatnak újabb influenza elleni oltóanyag-szállítmányt a háziorvosok. A tisztifőorvos ismét arra biztatott mindenkit, hogy kérje orvosától az oltást, amely idén ingyenes.

Jövő kedden dönthet az Országgyűlés a veszélyhelyzet 90 napos meghosszabbításáról. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte november 10-ére. A parlament honlapjára felkerült előterjesztés azzal indokolja a 3 hónapos hosszabbítást, hogy a rendkívüli jogrend a gyors döntések meghozatalát biztosítja a járványhelyzet idején.

A tagállamok vészhelyzetben engedély nélküli oltóanyagot is forgalmazhatnak - közölte az Európai Bizottság illetékes szóvivője. Az uniós engedély nélküli oltóanyag forgalomba hozataláért az azt alkalmazó tagállam viseli a felelősséget. A szóvivő arra reagált, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön bejelentette, hogy Oroszország decemberben kis mennyiségben elkezdi a koronavírus elleni oltóanyaguk szállítását Magyarországra.

Hétfőtől zárva tartanak a Színház- és Filmművészeti Egyetem épületei, a tanév 2021. február 1-től folytatható, addig oktatási tevékenység semmilyen formában nem végezhető az intézményben. Mások mellett erről döntött az intézményt fenntartó alapítvány kuratóriuma. A testület megállapította: jelen körülmények között az oktatás feltételei, valamint az egyetem akadémiai autonómiája nem biztosítható. Az SZFE hallgatói arról tájékoztattak, hogy Palkovics László innovációs és technológiai miniszter nem fogadta el meghívásukat a jövő szerdai egyeztetésre.

Budapestnek rendkívüli nehézségeket okoz most a díjmentes parkolás - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A kormány kedden, a veszélyhelyzethez kapcsolódó intézkedések között jelentette be: ismét díjmentesen lehet parkolni az országban, így Budapesten is. A BKK ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy a november 7-én induló metrópótlás miatt további jelentős pluszterhet ró a fővárosban közlekedőkre az ingyenes parkolás miatt megnövekedő gépjárműforgalom. Előzőleg az LMP is az ingyenes parkolás visszavonását követelte.

Tömeges koronavírus-szűrési program kezdődött Liverpoolban. Ez a brit kormány által meghirdetett, egész városokra és országrészekre kiterjedő tömeges szűrési programjának első, egyelőre próbajellegű szakasza. A félmilliós északnyugat-angliai nagyvárosban péntektől mindenki részt vehet koronavírus-szűréseken. A program próbaszakasza a jelenlegi tervek szerint két hétig tart, ha sikeres lesz, a brit kormány a karácsonyig hátralévő időszakban több millió gyorstesztet tesz hozzáférhetővé országszerte.

Lengyelország kész megvétózni az uniós támogatások jogállamisághoz kötését. Mateusz Morawiecki kormányfő arra reagált, hogy az Európai Unió Tanácsának német soros elnöksége és az Európai Parlament tárgyalói előző nap ideiglenes megállapodásra jutottak az uniós költségvetéshez kötődő új politikai feltételrendszer létrehozásáról, köztük a jogállamisági feltételek teljesülésének szükségességéről. Szerdán Varga Judit igazságügyi miniszter is elfogadhatatlannak nevezte, hogy az uniós kifizetéseket jogállamisági feltételekhez kötnék.