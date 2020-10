Ketten is kiléptek az egri polgármester mögött álló frakcióból

Kilép az Egységben a Városért Egyesület frakciójából Keresztes Zoltán, Eger momentumos önkormányzati képviselője. Jelezte, hogy konstruktív ellenzéki szerepben folytatja a munkát.

Döntése okának a polgármester, a Jobbikból júniusban távozó Mirkóczki Ádám vezetési stílusát és az ennek következtében meghozott kétséges színvonalú döntéseit jelölte meg. Példaként említette, hogy a polgármester az Egységben a Városért Egyesület frakciójának kihagyásával, egyeztetések nélkül nevezett ki embereket a városházán, valamint az önkormányzati cégeknél és intézményeknél – írja a 24.hu.

Szintén kilép a frakcióból az LMP-s Komlósi Csaba, a frakció korábbi vezetője, aki hatalmas csalódásnak nevezte az elmúlt egy év történéseit a városházán – olvasható az Egerhírek oldalon.

Az Egységben a Városért Egyesület frakciója reagált a két politikus döntésére, és mint írják, teljesen értetlenül állnak Komlósi Csaba és Keresztes Zoltán indoklás nélküli kilépése előtt.

„A képviselők által, a sajtótájékoztatón elmondott kritikákat még a nyáron átbeszéltük és egy éppen Komlósi Csaba által megszövegezett frakciószabályzattal rendezte a képviselőcsoport. Augusztus óta minden közgyűlési döntésünk a frakció előzetesen megvitatott és elfogadott álláspontját tükrözte, ennek ellenére a két képviselő több alkalommal a frakciótöbbség döntésével ellentétesen szavazott a közgyűléseken. A Komlósi Csaba és Keresztes Zoltán által elmondott vádak nem igazak és teljesen alaptalanok” – közölték.

Az Egységben a Városért Egyesületnek így hét képviselője marad a frakcióban, amivel továbbra is a legnagyobb csoport marad, ám a Fidesz-KDNP hatfős frakciója mellett a Mi Hazánknak és az Egri Városvédők Egyesületének is van egy-egy politikusa, vagyis akár le is szavazhatják a polgármester mögött álló frakciót.

Nyitókép: MTI / Soós Lajos