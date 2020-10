Osztálykirándulás: lehetséges, de megfontolandó

Szigorú óvintézkedések mellett zajlik az oktatás a köznevelési intézményekben, az őszi úszásoktatást központilag felfüggesztették, de a tanórákon kívüli foglalkozások, tanulmányi célú és szabadidős programok egy része megtartható.

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke a Magyar Nemzet megkeresésére elmondta: mindenki nagyon óvatos, ettől függetlenül nem vonatkozik központi tilalom az iskolán kívüli programokra.

Színházlátogatás, belföldi kirándulás lehet, de egyértelműen erősen csökkent ezek száma a járványhelyzet miatt.

Horváth Péter elmondta azt is, hogy a 9. és 11. évfolyamosok külföldi nyelvtanulási programja – amelyet tavasszal egy évvel elhalasztott a kormány – szinte biztos, hogy ebben a tanévben is elmarad, a fogadó országok is nagyon óvatosak a jelenlegi helyzetben.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott központi járványügyi protokoll úgy szól, hogy az osztály- és tanulmányi kirándulások belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A külföldre tervezett utak kapcsán azt kéri a szaktárca, hogy azokat belföldi úti céllal tervezzék át. A külföldre utazást kormányrendelet tiltja, és bár a jogszabály kivételként említi a hallgatói vagy tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítését, a szabadidős célú programok ebbe nem tartoznak bele.

Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke szerint a jelenleginél szigorúbb, egyértelmű központi iránymutatásra lenne szükség. Problémásnak nevezte, hogy az intézkedési terv csak javaslatokat, illetve ajánlást tesz ahelyett, hogy pontos utasításokat tartalmazna.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor