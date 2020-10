Operatív törzs: október 23-án nem lesznek központi ünnepségek

Müller Cecília az elmúlt 24 óra adataival kezdte a szerdai tájékoztatást. 920 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 40 782 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 27 idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 1023 főre emelkedett, 12 164-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 27 595 fő. 1538 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 156-an vannak lélegeztetőgépen.

Továbbra is az idősebb és a krónikus betegségben szenvedők vannak a halálos áldozatok között. Öten kaptak tüdőgyulladást, az áldozatok több mint felénél szív- és érrendszeri betegség volt a halálok. Ezért akik a veszélyeztetettek közé tartoznak, feltétlenül keressék meg a házi- vagy a kezelőorvosukat – mondta a tisztifőorvos. A kockázati csoport tagjai mindenképpen oltassák be magukat influenza ellen, van, ahol már elkezdték az oltást, de legkésőbb október 20-ig mindenhová megérkezik az oltóanyag.

A járvány lefolyása nagy részben múlik rajtunk – mondta Müller Cecília. A magatartásunkkal nagy mértékben tudunk hozzájárulni a fertőzés terjedésének csillapításához.

A csoportosulások elkerülése érdekében az október 23-i központi ünnepségeket korlátozzák. A zászlófelvonáson és a díjátadáson kívül egyéb rendezvényt nem szerveznek. A tisztifőorvosnak az a kérése, hogy ezt tekintsék mértékadónak a helyi önkormányzatok és egyéb szervezetek is.

Az egészségügyi intézmények kijelölése folyamatos, ezért orvosokat, ápolókat vezénylése is zajlik, de rendelkeznek még tartalékokkal is, zavartalanul folyhat a munka a többi intézményben is. Összesen 26 ezer szakember vett részt online oktatásban, erre a tudásra lesz most szükség, ezért folytatódnak a képzések frissített tartalommal.

A remdesivir antivirális szer klinikai vizsgálata megkezdődött itthon is, a készítményt a Richter állítja elő, egyelőre a Korányiban, a Dél-Pesti Centrumkórházban, a Szent János Kórházban és a négy egyetemi klinikán zajlik a tesztelése. A szer akár 50 százalékkal is csökkentheti a halálozások arányát.

Kedden a védelmi intézkedések megszegése miatt 75 rendőri intézkedés történt. Eddig összesen 433 esetben kell fellépni a maszkviselés hiány miatt a tömegközlekedési járműveken – mondta Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese. A kereskedelmi üzletekben 67 rendőri intézkedés történt, ebből hét esetben feljelentést is kellett tenni.

A tranzitszabályok megszegése miatt 30 intézkedés történt, nyolc esetben feljelentést kellett tenni.

Hatósági házi karantént 10 007 esetben ellenőrzitek a rendőrök kedden, és 3707 új karantént rendeltek el. Az összes karanténok száma 23 815.

Kérdések

Édesanyja átadhatja-e a fertőzés a csecsemőjének?

Még nem írt a szakirodalom olyan példát, hogy az édesanya megfertőzte volna az újszülöttet. Nincs ok az aggodalomra, Magyarországon csak néhány esetet tapasztaltak, amikor az édesanya fertőzött lett, de egyik esetben sem adta át a fertőzést. Légúti fertőzéssel azonban átadhatja a betegséget.

Milyen elvek szerint zajlik az egészségügyi dolgozók átvezénylését?

Vannak kijelölt intézmények, és akik nem ott dolgoznak, őket vezényelhetik át ezekbe a kórházakba, de arra ügyelnek, hogy a rendes ellátás ne sérüljön. Körülbelül ezer fő kirendelésére került már sor. A fő cél, hogy a fertőzött beteg a legmagasabb szintű ellátást kapja meg.

Mi a helyzet az idősotthonokban?

1600 szociális intézményből 52-ben van jelen a koronavírus, 641 fertőzöttet tartanak nyilván: 0,6 százalék a fertőzöttségi arány.

A magánlaborokban végzett tesztek beszámítanak-e a hivatalos adatokba?

A magánlaborok kötelesek jelenteni online az elvégzett és a pozitív tesztek számát is.

A vérplazma-terápia mennyire hatásos?

Rendkívül hatékony módja a kezelésnek. Ha középsúlyos állapotú a beteg, akkor el lehet vele kerülni azt, hogy intenzív osztályra kerüljön. Ha már rosszabb az állapota, akkor kiegészítő gyógyszerekre is szükség van a hatékonysághoz. van elegendő vérplazma, de az emelkedő esetszám miatt továbbra is gyűjti a vérplazmát az Országos Vérellátó Szolgálat. Akinek antitest lehet a szervezetében, jelentkezzen donornak.

Több európai országban is szigorításra készülnek, szükség van-e itthon erre?

Folyamatosan követik a járvány alakulását, a legfőbb cél az emberi élet védelme, de számos más szempontot is mérlegelnek. Ezek alapján tesznek javaslatot a kormánynak.

Mit javasolnak a krónikus betegségben szenvedő pedagógusoknak?

Minden krónikus beteg tartsa karban a betegségét, mert ezzel elkerülhető, hogy súlyos legyen az esetleges fertőzés esetén a betegség lefolyása. Gyakrabban érdemes konzultálni a kezelőorvossal, emellett az iskolákban is be kell tartani az ajánlásokat, mert ezekkel az iskola is biztonságos munkahellyé tehető.

Nyitókép: MTI/Botár Gergely/kormany.hu