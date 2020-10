Mintha félresiklott volna a ferencvárosi kocsiszín eladási kísérlete

A BKV 2005-ben, még Demszky Gábor főpolgármesterésége idején értékesítette a Könyves Kálmán körútról nyíló remízt a Central Ingatlan Kft.-nek. Az adásvételi szerződés szerint a fővárosi közlekedési cégnek 2008-ban kellett volna kiürítenie a területet, de ez a mai napig nem történt meg. A kötbér már tavaly decemberben meghaladta az 1,2 milliárd forintot. A szerződésben annak idején nem rögzítették sem a kötbérfizetés maximum összegét, sem az időtartamát, így a határ a csillagos ég – írja a Népszava.

A BKV ráadásul patthelyzetben van, mivel nem mondhat le a kocsiszínről, különösen most, a hármas metró pótlása és az érkező új CAF-villamosok okán.

A lap emlékeztet, az elmúlt években többször is vizsgálták egy új remíz építésének lehetőségét, de a BKV-nak soha nem volt rá pénze. A projekt 2011-ben átkerült a Budapest Közlekedési Központhoz (BKK), amely 2014-re elkészítette a tájékoztatóját, de más nem történt. A remízépítés ugyan bekerült a BKK beruházási toplistájába, mint „feltétlenül szükséges” projekt, de a jelenlegi járvány–kormány–válság kombinációban formálódó jövő évi költségvetésben

aligha akad legkevesebb 4 milliárd forint új villamos kocsiszín építésére.

A BKV vezetése többféleképpen is megpróbált kibújni a szerződésből. Először csereingatlanokat ajánlott fel a kocsiszínért, de a Centrál ezt nem fogadta el. Viszont jelzáloggal terhelte meg, majd 2014-ben zálogszerződést kötött a Sométa Kft.-vel, amely később továbbengedményezte azt az Országút Tömb Kft.-re. A Centrál még abban az évben csődbe ment.

A felszámolás azóta húzódik, nem kis részben a remíz okán.

A BKV egyezkedni próbált a követelés új tulajdonosával is, illetve a felszámolóval, de nem járt sikerrel. Majd 2015-ben pert indított a csereszerződés érvénytelenségének megállapítását kérve a bíróságtól, de első és másodfokon is elvesztette azt. Tavaly decemberben utolsó lehetőségként felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, ennek elbírálása még tart. Ezzel egyidejűleg az Országút Tömb Kft. és a Centrál is pert indított a kötbér megfizetése, illetve a birtokba adás kikényszerítése okán.

A kötbér összege 2019 végére a vételár négyszeresére rúgott.

Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán