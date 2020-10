A Kétfarkú Kutya Párt külön listával és egyéni jelöltekkel készül 2022-re

Annyit viszont megtesznek, hogy minimális és olyan helyen indítanak egyéni jelölteket, ahol az ellenzéknek nagy esélye van rá, hogy az MKKP külön indulása ellenére is nyerjen - derült ki az ATV testvérmédiumának, a Spirit FM-nek az egyik műsorából. Ilyen lehet egynémely budapesti belső kerület. A pártelnök nagyjából 30 egyéni jelölt állítását ígérte.

Kovács Gergő, a párt elnöke azt mondta, "Az álláspontunk nem változott, akkor tudunk beszállni az összefogásba, ha mindenki más kiszáll."

Kiderült még, hogy hivatalosan nem hívták meg az ellenzéki összefogásba a Kétfarkú Kutyapártot, de a Momentum és az LMP megkérdezte őket szóban.

Ha 2022-es választáson két listát állítana az ellenzék, és az egyiken csak az LMP és a Momentum lenne, akkor elgondolkodnának a kétfarkúak, hogy csatlakozzanak-e a listához. Kovács Gergely arról is beszélt, hogy még senki nem bizonyította be nekik, hogy a szavazóik az ellenzéki összefogásra is leadnák a voksukat.

A Kutyapárt miniszterelnök-jelöltje 2018-ban Kovács Gergely kutyája volt, a társelnök elmondása szerint vele még folynak a tárgyalások arról, hogy hány csontért vállalja az indulást. Remélik, hogy meg tudják győzni, de azért párton belül még egyeztetnek erről.

Nyitókép: Kétfarkú Kutya Párt