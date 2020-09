Miniszterelnöki főtanácsadó: akár még tovább megmaradhat a hitelmoratórium 2021-ben

A Magyar Nemzet a miniszterelnök főtanácsadójával közöl interjút.

Nagy Márton a lapnak azt mondta: főként azok a háztartások választották a hiteltörlesztési moratóriumot, amelyek pénzügyileg megszorultak. Januárban kezdődik a moratórium második szakasza, amely igénybevételnek feltételeiről a főtanácsadó elmondta, hogy az álláskeresők köre a regisztrált álláskeresőket jelenti, tehát

akinek nincs munkája, de nem is keresi a lehetőséget, nem élhet a moratóriummal.

Közölte azt is: a gyermeket vagy gyermekeket nevelő szülők körébe a magzat is beleszámít, valamint azok a családok is, ahol a szülő egyedül neveli a gyermekét. Nekik is automatikusan meghosszabbodik a törlesztési szünet.

Nagy Márton szerint jövő tavasszal érdemes arról dönteni, hogy szükség lesz-e 2021 második felében a moratórium további fenntartására.

