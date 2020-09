Fontos útszakasz készült el

Több mint 3,7 milliárd forintos beruházással két és fél év alatt készült el a 76-os főút kétszer kétsávos zalaegerszegi bevezető szakasza, a készülő M76-os autópálya majdani csatlakozásaként.

Pántya József, a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. útfejlesztési igazgatója a helyszínen tartott sajtótájékoztatón elmondta: a másfél kilométer hosszú úton a korábbi négy helyett egy szintbeli kereszteződés maradt, ugyanakkor az út alatt gyalogos átjáró, valamint földút és vadátjáró is készült. A kétszer kétsávossá bővített főúttal párhuzamosan egy kilométeres szervizutat is építettek, illetve csaknem fél kilométer hosszan cölöptámfal készült az erdős terület megóvása érdekében.

A szakember hozzátette: várhatóan októberben adják át az M76-os gyorsforgalmi út M7-es autópálya és Balatonszentgyörgy közötti 5,6 kilométeres szakaszát. A tervek szerint 2022-ben fejezik be a Balatonszentgyörgy és Fenékpuszta közötti 3 kilométeres új nyomvonalat, ezen a rövid szakaszon azonban összesen 11 hidat kell megépíteni.

A Zalaegerszeg és Fenékpuszta közötti 44 kilométeres pályaszakasznak már zajlik az engedélyeztetési eljárása, októberre várják az építési engedélyeket, így a szintén készülő kiviteli tervekkel várhatóan jövő tavasszal írhatják ki a kivitelezői közbeszerzési pályázatokat - fejtette ki Pántya József.

Vigh László országgyűlési képviselő (Fidesz), miniszteri biztos arra tért ki, hogy a ZalaZone Járműipari Tesztpályához kapcsolódva a majdani M76-os autópálya különlegessége lesz az a 11 kilométeres nyomvonal, amelyen ugyancsak tesztelhetik a járműveket.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere (Fidesz-KDNP) arról beszélt, hogy a zalai megyeszékhely gazdaságfejlesztési programjához elengedhetetlen a bekötés az ország gyorsforgalmiút-hálózatába, ami a Modern Városok Programnak is a legfontosabb eleme. A város a sármelléki repülőtérrel és az M7-es autópályával összekötő M76-oson kívül azt is tervezi, hogy Körmendet és az osztrák határt is sztrádán lehessen elérni.