Visszakerült Izsák élére a régi polgármester - íme a vasárnapi időközik eredményei

A szavazóhelyiségekben kézfertőtlenítőt helyeztek el, a szavazatszámláló bizottságok tagjai maszkot viseltek, és erre kérték a választópolgárokat is. Sorban álláskor legalább 1,5 méter távolságot kellett tartani, és azt kérték, minden szavazó vigyen magával saját tollat a voksoláshoz. A betegek, a mozgásukban korlátozottak ezúttal is mozgóurnát kérhettek.

Régi-új polgármester került Izsák élére: azt a Mondok Józsefet (Fidesz-KDNP-Nemzeti Fórum) választották a Bács-Kiskun megyei település polgármesterévé a vasárnapi időközi önkormányzati választáson, aki 1998-tól öt cikluson át, összesen 21 évig vezette a települést, és 2019-ben is indult a tisztségért.

Tavaly ősszel 39 szavazattal a független Kutas Tibor nyerte meg a választást, aki idén június 18-án, közösségi oldalán jelentette be, hogy még aznap lemond tisztségéről.

Mondok József ellen a Kecskeméti Járásbíróságon költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt per van folyamatban. A vád szerint a volt polgármester 35 millió forint pályázati támogatásból vadászházat építtetett, ahova feleségével beköltözött. A per tárgya az is, hogy az önkormányzat jogtalanul vett igénybe csaknem 1 millió forint értékű támogatást egy olyan közfoglalkoztatottra, aki a vadászházban dolgozott.

Az izsáki önkormányzat jegyzője, Nagy Attila Egon közölte, hogy a szavazóköri jegyzékben 4822 választópolgár szerepelt, közülük 2548-an jelentek meg a hat szavazókörben. Mondok József 1491 szavazatot szerzett, míg Varga Istvánra (független) 1035-en voksoltak, 22 szavazat érvénytelen volt.

Hét független jelölt közül Szaniszló Jánost választották a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szendrő polgármesterévé. A vasárnap rendezett időközi önkormányzati választást azért írták ki, mert a kisvárost vezető független Dolányi János lemondott posztjáról. A választási névjegyzékben szereplő 2978 szendrői közül 1653-an voksoltak, a részvételi arány 54,6 százalék volt, Szaniszló János 834 voksot kapott.

Birinyi László lett a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vatta új polgármestere. A posztért öt független jelölt indult a vasárnapi időközi önkormányzati választáson. A választást azért írták ki, mert a múlt év októberi önkormányzati választás előtt Korán István Attila polgármester-jelölt elhunyt, amikor már lezárult a jelöltállítás, így nem lehetett helyette másik jelöltet indítani, az egyedüli jelölt pedig nem lépett vissza. A testület ezért júniusban feloszlatta magát, hogy a választók több polgármester-jelölt közül választhassanak.

A 706 választásra jogosult vattai lakos közül 492-en éltek szavazati jogukkal, a részvételi arány 69,5 százalékos volt. A polgármesteri tisztséget Birinyi László 267 szavazattal nyerte el.

A Pest megyei Ráckevén két egyéni választókerületben is képviselőválasztás volt: az 5. számú választókerületben Csernáné Rózsa Mária (Közösen Együtt a Városért Egyesület) márciusban lemondott, a helyére Gudra Zsuzsanna (Fidesz-KDNP) került (63 szavazat, 43,45 százalék).

A 6. számú választókerület képviselője, Bobek Gábor József (Fidesz-KDNP) januárban elhunyt, az ő posztját a vasárnapi voksolás eredményeképp Bécsi Balázs (Fidesz-KDNP) tölti be a jövőben (110 szavazat, 51,64 százalék).

A Bács-Kiskun megyei Kalocsán a 7. számú egyéni választókerületben is képviselő-választást tartottak, mivel a választókerület eddigi képviselője, Jánosi György (Fidesz-KDNP-Kalocsa Jövőjéért Egyesület) márciusban lemondott. A legtöbb szavazatot Dr. Vincze András (független) jelölt kapta (397 szavazat, 55,52 százalék).

A Hajdú-Bihar megyei Hajdúnánáson szintén haláleset miatt rendeztek képviselőválasztást, az 5. számú választókerület tavaly októberben megválasztott képviselője, Éles András (Hajdúnánásért Egyesület) júniusban hunyt el. A helyére Kocsis Áron független jelölt került (434 szavazat, 52,54 százalék).

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd