Egyedi arcmaszkkal vett részt Orbán Viktor az operatív törzs ülésén

A pénteki Kossuth rádiós interjúban említette meg Orbán Viktor, hogy sok új intézkedés következik a járvány második hulláma miatt, amelyekről gyakran fog beszélni, és aktívabb lesz emiatt a kommunikáció a Facebook-oldalán is. Ez így is történt, kis videókban, képekben pénteken jó pár üzenet megjelent a legújabb intézkedésekről, valamint a lublini tárgyalásairól is.

Szombat reggel pedig a közösségi oldalára felkerült két fotó arról, hogy Orbán Viktor részt vesz az operatív törzs ülésén.

Feltűnő azonban, hogy egy sajátos feliratú, magyar zászlós arcmaszkot visel, amelyen a "legmenőbb magyar" felirat olvasható angol nyelven ("coolest hungarian").

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán