"Így neveld az óvodásodat" – őszi beszoktatási tanácsok

Több mint 300 ezer gyerek megy óvodába Magyarországon szeptember első napjaiban, közülük sokan most először. A szülői értékezleteket és az első ismerkedő látogatásokat mindenhol ezen a héten tartják.

Az úgynevezett beszoktatás időszaka a gyerekek és a szüleik számára is komoly próbatétel, pedig nagyon más, mint néhány évtizede, és már nem is beszoktatásnak nevezik – mondta az InfoRádiónak az Óvodavezetők Országos Szakmai Egyesületének elnöke, Sóváriné Kiss Erika.

"Beszoktatás helyett

inkább befogadásról beszélhetünk,

befogadjuk abba a környezetbe, ahol a mindennapjaikat tölteni fogják. Azért van nagy jelentősége, mert a gyereknek az óvodában való létét nagyban meghatározza, hogy milyenek az első benyomásai, miket tapasztalt az első napokban. Én minden szülőnek a befogadási eljárást szoktam javasolni, ez az, amely a leginkább közel áll a gyerekhez, amikor kiderül, hogy meddig kell ott maradnia a szülőnek. Minden gyereknek a saját ütemében határozzuk meg ezt az időt" – ecsetelte Sóváriné Kiss Erika.

Az első napokban nem is kell feltétlenül egész napot az óvodában lennie a gyermeknek, először egy-két óra elég, a harmadik-negyedik napon akár már egy fél nap is kijöhet, de az is előfordulhat, hogy egy gyerek már a második napon elválik a szülőtől.

Hogy hogyan zajlik az óvodai befogadás "belül", arról elmondta,

jó a szülőnek megtanulni, hogy hogyan maradjon háttérben.

"A gyerek ne a szülővel együtt fedezze fel az óvoda szépségeit, hanem inkább próbáljon a saját maga élményein keresztül tapasztalatokat gyűjteni. A legjobb szülői viselkedés a háttérben maradás" – fogalmazott. Nem szabad tehát sírni, ölelgetni a gyermeket, és jobban szenvedni, mint ő, "ez a legrosszabb" – tette hozzá.

"A gyermekeknek érzékeny kis radarjuk van. Mindig azt mondom, hogy először a szülők érjenek meg arra, hogy a gyermekük óvodás lesz. Ha azt látja egy óvodás, hogy aggódva van az intézményre bízva, ezt az aggódást ő is át fogja venni. Ha az ő kis fejecskéjével gondolkodunk, ez a viszonyulás lesz a természetes."

Szerinte még az is nagyon fontos, hogy

az óvoda előtt pozitív színben tüntessék fel az ovit, tartsák csodálatos dolognak,

ami a gyermekekre vár.

Igyekezett eloszlatni azokat az aggodalmakat is, hogy sok gyermek már óvodás korára sem alszik délután, hiszen az óvodában sem "kell" aludni, csak pihenni, de mivel mindenkihez odaülnek az óvónők, általában mindenki álomba is szenderül.

"A modern pszichológiai kutatások mind azt mutatják, hogy a gyereknek szüksége van a délutáni alvásra, az idegrendszer megfelelő fejlődéséhez kell ez" – tisztázta, hozzátéve

a szobatisztaságot sem szabad erőltetni,

akinek még hátravan ebből a folyamatból, annak segít a dadus.

