Kiderült, karanténba kényszerül-e Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök nem került karanténba, szemben több kormánytaggal, köztük Gulyás Gergely kancelláriaminiszterrel és Varga Judit igazságügyi miniszterrel.

A miniszterelnök nem érintett az ügyben - közölte a hvg.hu kérdésére Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A portál azután kereste meg Havasi Bertelent, hogy az említett kormánytagok, ahogyan arról az Infostart is beszámolt, érintkeztek Hollik Istvánnal, a Fidesz kommunikációs főnöke pedig szerdán jelentette be, hogy koronavírusos, ami miatt elhalasztották a péntekre tervezett Tranzit fesztivált, amelyen pénteken Orbán Viktor is beszélt volna.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd