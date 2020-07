Ezért vannak tele apró kavicsokkal a magyar utak

A technológia neve emulziós felületi bevonatépítés, ami nem más, mint egy vagy két réteg vékony, burkolatra permetezett bitumenemulzió és az azt borító egyenletesen kiszórt kőzúzalék. Ezt a megoldást akkor alkalmazzák, ha az utak burkolatán az úthasználók számára még nem érzékelhető repedések, felületi hámlások keletkeznek, melyek egyszerű kátyúzással nem javíthatók gazdaságosan, mivel ezek túlnyomó részének még sekély a mélysége – írja a vezess.hu.

A felületmegújítás eredménye egy érdes felület, amely hatékonyan javítja a burkolat vízzáróságát, továbbá homogén felületet képez és a két felújítás közötti időtartamot is megnöveli. A végleges felület kialakulásához szükséges pár hét és a forgalom úgynevezett bedolgozó hatása is, annak érdekében, hogy minden zúzalékszem megtalálja a helyét az új felületen. Addig is a technológia velejárója minden előírás betartása mellett is bizonyos szintű kőfelverődés és úgynevezett „izzadás”.

A kőfelverődések azonban a kihelyezett 40 km/órás sebességkorlátozás betartása mellett nem okozhatnak sérüléseket a járműveken. Ebből adódóan kell az ilyen munkák elvégzése után, az időjárástól és a helyi körülményektől függően pár hétig a sebességkorlátozást elrendelni. Pár hét múlva az eredmény egy kellően érdes, egyenletes, jól járható, stabil burkolat, amiért megéri ideiglenesen lassabban haladni egy-egy érintett útszakaszon.

Nyitókép: MTI/Mészáros János