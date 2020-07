Falus András: nem biztonságos olyan országok szomszédjának lenni, ahol fokozódik a járvány

Falus András immunológus szerint a hazai koronavírus-járvány adatai ismeretében nehéz bármilyen következetest levonni, ugyanakkor a környező országok, kiváltképp Ukrajna, amely piros besorolást kapott, mindenképpen óvatosságra figyelmeztetnek, és

ha valamit szigorítani kell, akkor az a beutazások ellenőrzése.

A szakember megjegyezte, nem teljesen ért minden színbesorolást, példaként említve az Egyesült Államokat, amely sárga jelenleg, azzal együtt, hogy a napi értékek mind a mai napig nőnek.

Falus András emlékeztetett, globálisan – a WHO, illetve a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem „hihetetlenül pontos” számai alapján – napi negyedmillió fővel növekszik a Covid-fertőzések száma, Magyarország pedig – földrajzi környezetét tekintve – egy olyan régióban található, ahol a jelek szerint a vírus második hulláma vette kezdetét, ami bár biztosan nem állítható, de feltehetően a nyitásra, elsősorban az utazásokra vezethető vissza, ezért ennek szigorítását – minden gazdasági kárát egybevéve is – fontosnak tartaná az immunológus.

A szakember szerint egyértelmű, hogy a hazai számok emelkedése a nyitásnak köszönhető, azzal együtt, hogy megérti a politikát, illetve a kormányzati kétségeket, amelyben nemcsak az egészségügyi szempontokat, hanem szociálpszichológiai, gazdasági és a munkanélküliséggel kapcsolatos aspektusokat is figyelembe kell venni. Falus András szerint, míg az első pillanatban kicsit túl lett reagálva márciusban a helyzet, amit természetesen az olasz, francia, vagy spanyol állapotokat tekintve nagyon is érthetőnek tart, addig most egy kicsit viszont túl könnyedén történik a nyitás.

Bár nem budapesti, de néhány napja járt a fővárosban, és tapasztalata szerint, ugyan a metrón szinte nem látni embert maszk nélkül, a boltokban, üzletekben, de akár a BKV-megállókban annál többet.

Külön nagy problémaként említette a strandokat,

de nem a maszkviselés hiánya végett, hanem azért, hogy egyáltalán nyitva lehetnek. Fürdés közben, különösen egy nem nyílt vizes strand, vagy uszoda esetében nagy veszélyt lát – fogalmazott Falus András, aki az éttermeket is túlságosan zsúfoltnak érzi. A maszkviselésre visszatérve megjegyezte,

nemcsak a zárt helyeken tartaná érdemesnek, hanem mindenhol, ahol néhány méteren belül több ember tartózkodik.

A Magyar Tudományos Akadémia tagja arra is felhívta a figyelmet, „ha nem tesztelünk sokat, az eredmény is kicsi lesz”. Elhibázottnak tartja, hogy nem közlik, hány emberből jönnek ki a napi értékek, illetve mely gócpontokból származnak, miközben ezeket hihetetlenül fontosnak tartana. Ugyanakkor a most ismert napi fertőzések száma alapján azt lehet mondani,

Magyarország nincs akkora veszélyben,

azonban nem igazán biztonságos olyan országoknak a szomszédságában lenni, amelyekben fokozódnak a fertőzések számai, jegyezte meg.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán