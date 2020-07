Egyszülős és nagycsaládokat nyaraltat ingyen a Mészáros Csoport

A családok félpanziós ellátás mellett a Hunguest Hotels szállodáiban és a Balatontourist kempingjeiben üdülhetnek Zalakaroson, Gyulán és a Balaton partján. A programot a Nagycsaládosok Országos Egyesület és az Egyszülős Központ koordinálja.

Tóth Krisztina, a Mészáros Csoport kommunikációs igazgatója az InfoRádiónak elmondta, hogy az akció most vasárnaptól szeptember közepéig tart, számításaik szerint 600-650 család nyaralását segítik ezzel öt-hétnapos turnusokban, félpanziós ellátásban. Annak érdekében, hogy sikeresen bonyolíthassák le a programot, együttműködési megállapodást kötöttek a Nagycsaládosok Országos Egyesületével és az Egyszülős Központtal. Úgy gondolják, hogy ez a két civil szervezet garanciát jelent arra, hogy valóban azoknak tudnak segíteni, akik valamilyen okból erre rászorulnak, talán éppen a koronavírus-járvány miatt kerültek nehéz helyzetbe.

A Mészáros Csoport karitatív tevékenységének középpontjában a gyermekek állnak,

az eddigi adományozások, jótékonysági akciók is erre utalnak. A mostani felajánlás abban különbözik a többitől, hogy célja az élmény adása, hiszen kevés nagyobb öröm van annál, mint amikor valaki a szeretteivel tölthet el feledhetetlen napokat. Talán ezzel sikerül kicsit feledtetni a hétköznapok gondjait - mondta Tóth Krisztina. Az akció azért tart szeptember közepéig, mert a kempingek, hotelek foglalási adatai alapján úgy tűnik, hogy a kisgyermekes családok körében ez az időszak nagyon népszerű.

A magyar gyermekek csaknem negyede nagycsaládban nő fel - hívta fel a figyelmet az InfoRádióban a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke, aki szerint az elmúlt években egyre pozitívabb a nagycsaládosok megítélése Magyarországon.

Kardosné Gyurkó Katalin arról is beszélt, hogy a nagycsaládok krízishelyzetekben sokkal sérülékenyebbek, ezt a járvány még hangsúlyosabban megmutatta. Könnyen felborul az egyensúly, ha a családfenntartó elveszíti a munkahelyét. Ráadásul a járvány alatt még nagyobb teher nehezedett az anyákra, akiknek a háztartási munkák mellett a gyermekek otthoni tanulását is felügyelniük kellett. Egy egy ilyen lehetőség, amikor kicsit kiengedhetnek, nem kell például a nyaralás hete alatt a főzésről gondoskodniuk, nagy könnyebbséget jelenthet.

A NOE elsőként azon tagcsaládjainak ajánlja fel az üdülési lehetőséget, akik a koronavírus-járvány alatt jelezték nekik, hogy segítségre szorulnak.

Nagy Anna, az Egyszülős Központ alapítója is azt hangsúlyozta, hogy soha jobbkor nem jöhetett volna egy ilyen felajánlás, hiszen az egyszülős családok nagyon kemény időszakon vannak túl, anyagilag és pszichésen is megviselte őket a veszélyhelyzet okozta bezártság. Most több száz egyszülős családnak van lehetősége kikapcsolódni, köztük olyanoknak is, akik egyébként egyáltalán nem mennének nyaralni. Nagy Anna emlékeztetett arra, hogy 300 ezer olyan család van Magyarországon, ahol vagy az anya vagy az apa neveli egyedül a gyermekeket. Több százezer olyan emberről beszélünk, akinek a két és fél hónap nyári iskolai szünetet nagyon nehéz egyedül megoldania, ráadásul most a járvány miatt sokaknak kellett a veszélyhelyzet idején szabadságra menniük, így sokkal kevesebb szabadságuk maradt nyárra - hangsúlyozta Nagy Anna.

