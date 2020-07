Jakab Ferenc: még senki se rohanjon a patikába orrspray-ért

"Az osztrák Cebine biotechnológiai céggel a járvány közepén elkezdtünk egy olyan vizsgálatot, amelynek az volt a lényege, hogy már meglévő gyógyszeralapanyagokat és hatóanyagokat tesztelünk a koronavírus-fertőzéssel szemben. Ezek a hatóanyagok közül az egyik, az azelasztin nagyon jó hatásfokkal csökkentette a vírus fertőzését" – mondta az InfoRádióban Jakab Ferenc.

A virológus közölte, még csak laboratóriumi kémcsőkísérleteknél tartanak, de azt tapasztalták, hogy ezzel a hatóanyaggal kezelve a vírusos sejteket drasztikusan csökkent a fertőzött sejtek száma. Ráadásul az is megfigyelhető volt, hogy a jelenleg orrspray-ben alkalmazott dózisnak a töredéke már hatékony volt a vírusfertőzéssel szemben. Ha a klinikai vizsgálatokban is igazolódik a hatóanyag hatásossága, akkor a betegek kezelésében is fontos szerepet kaphat.

"Ez a hatóanyag nem véd meg a vírusfertőzéstől, csak a már megfertőződött emberek szervezetében segíthet, de egyelőre csak így feltételes módban – hangsúlyozta Jakab Ferenc, és hozzátette: – Nagyon szépen megkérek mindenkit, hogy

ne rohanjon a patikába, és ne vásárolja fel szegény allergiások elől most az orrspray-t, mert nem véd meg a vírusfertőzéstől."

A virológus szerint azért is ígéretes ez a kutatás, mert ez egy engedélyezett, forgalomban lévő hatóanyag, ezért ha a klinikai vizsgálatok is igazolják a laboratóriumi eredményeket, akkor sokkal könnyebben és gyorsabban lehet bevonni a terápiás célú alkalmazásba.

Azt viszont egyelőre nem tudta megmondani, hogy mikor lehet ebből bevethető gyógyszer, most a kutató szerint az a fontos, hogy a klinikai vizsgálatok minél hamarabb elinduljanak, és pozitív eredménnyel záruljanak, Ha ez megtörtént, akkor lehet elgondolkodni az alkalmazásán. Ez egy hosszú folyamat eredménye lehet majd – tette hozzá.

"Egy olyan vírussal állunk szemben, amelynek a kutatása nagyon fontos, és minden aprónak tűnő eredmény is fontos lehet. Képzeljünk el egy hatalmas puzzle-t, amelyhez az egész világ és az összes kutató hozzátesz egy kicsit darabot.

Lehet, hogy a mostani felfedezés csak egy nagyon pici darabja ennek a puzzle-nek, de lehet, hogy nagyon fontos része lesz ahhoz, hogy a teljes képet lássuk"

– mondta a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Kutatócsoportjának vezetője.

Nyitókép: Gűth Ervin