Küszöbön áll az iskolaőrség bevezetése - íme a részletek

Pénteken szavaz az Országgyűlés az iskolaőrség létrehozásáról. A kormány az iskolai erőszak megfékezését várja ettől az új testülettől, amelynek alkalmazása ugyanakkor még az állami intézményekben sem lesz kötelező. Az iskolaőröknél nem lesz lőfegyver, lesz viszont bilincs, rendőrbot és gázspré is, és önvédelemből gyermekkorúval szemben be is vethetik ezeket - az intézmény területén, oktatási időben.

Az iskolaőrség

a rendőrség része lesz

- mondta korábban a javaslat parlamenti vitájában Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára.

"Külön rendvédelmi szervként, a rendőrség irányítása alatt jön létre. Tagjai 2020. szeptember 1-jétől teljesíthetnek szolgálatot az Emmi, illetve az ITM által kijelölt azon 500, kritikusabb helyzetben lévő köznevelési és szakképzési intézményben, amelyekben az intézmény rendjének fenntartása az intézményvezetők és a fenntartók véleménye szerint leginkább szükséges. Az iskolaőrséget kizárólag állami intézményekben vezetjük be, és csakis olyan intézményekben, ahol a vezetők ezt maguktól kérik, tehát

a kormány sehol nem erőltet rá senkire egyetlen iskolaőrt sem."

Maruzsa Zoltán az InfoRádió Aréna című műsorában úgy fogalmazott: rendészeti szervet állítanak fel, és az iskolák jelzik, ha igény lenne egy professzionális iskolaőr megjelenésére.

"Ez pozitív hatással bír az oktatás minőségére, ezt számos kutatás igazolta. Megéri a biztonságba befektetni a tanulás eredményessége szempontjából is."

Kiderült az is, hogy a nyáron rendészeti, valamint pedagógiai-pszichológiai felkészítést kapnak a leendő iskolaőrök. A munkához elsősorban volt rendőrökre, így korkedvezményes nyugdíjazottakra számítanak, bekapcsolódhatnak bármely más, középfokú végzettséggel rendelkező, civil foglalkozást végzők is.

A Pedagógusok Szakszervezete szerint viszont az iskolákban sokkal inkább fejlesztő tanárokra, pszichológusokra és családvédelmi szakemberekre lenne szükség, mintsem rendőrökre.

"Nem az iskolaőrség a megoldás. Számunkra nagyon

súlyos aggályokat vet fel az, hogy használhat olyan eszközöket, amelyeknek az iskolában

- lássuk be - nincs helyük. Van helye annak, hogy legyen nála gumibot vagy bilincs?" - tette fel a kérdést az IntoRádióban Szabó Zsuzsa, az érdekképviselet elnöke.

Az iskolaőrség létrehozását az ellenzék sem támogatja. A DK-s Bősz Anett hétfőn Orbán Viktor miniszterelnöktől kérdezte a témában.

"A tűz úgy keletkezett, hogy a pedagógiai szakszolgálatokat kiüresítették. A szakma kiürült, és mára alig maradtak olyan emberek, akik segíthetnék a pedagógusok munkáját abban, hogy olyan diákokat segítsenek, akik eddig is segítségre szorultak volna. Jelen pillanatban az iskolaőrség azt vetíti előre, hogy ezekkel a gyermekekkel szemben fognak fellépni olyan eszközökkel iskolákban, amelyek börtönbe valók."

A kormányfő szerint azért van szükség az iskolaőrségre, mert a legszegényebb, gyakran cigány diákokat sok helyen nem sikerült integrálni az oktatás világába.

"Küszködünk ezzel a problémával. Én csak azt tudom mondani: ha nincs egy világos, egyértelmű, fegyelmezett, jól vezetett, kemény kezű iskolaigazgató által irányított pedagóguskar és iskola, akkor ezekben az iskolákban nem lehet rendet tartani. Az állapotok számos elvadultak, számos helyen kell iskolaőrséget bevezetni, és ha kell, akkor bizony fizikai erőt is alkalmazva a magukról megfeledkezett diákokkal szemben meg kell védenünk a többi diákot és meg kell védeni a pedagógusainkat is. Az lehetetlen dolog, hogy valamely szülő - mindegy, hogy cigány vagy nem cigány - fogja magát, és bemegy az iskolába, és

egy egyes után fizikailag megfenyegeti a tanárt. Azt én nem fogom eltűrni. Ott iskolarendőr lesz, és rendet fogunk tartani,

mert a tanulás és a munka is a rendezettségnél kezdődik" - fejtette ki a kormányfő válaszul.

A miniszterelnök nyilatkozata után biztosra vehető, hogy az Országgyűlés kormánypárti többsége pénteken megszavazza az iskolaőrség létrehozását, és egyúttal a büntethetőség korhatárának 12 évre csökkentését, illetve azt a módosítást, amelynek értelmében a jogerősen elítélt diákok után egy évig nem jár családtámogatási ellátás, hogy a szülők is átérezzék a felelősségüket a gyerekük erőszakosságáért.

Nyitókép: Pixabay