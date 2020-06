Kásler Miklós tisztázta, mit kapnak a szociális ágazatban dolgozók

A kormányoldalt faggatta az ellenzék hétfőn az azonnali kérdések idején az Országgyűlésben. Számos kérdést szegeztek Orbán Viktor miniszterelnöknek is, míg Ungár Péter (LMP) Kásler Miklósnál érdeklődött afelől, hogy a szociális dolgozók miért nem érdemlik meg az egyszeri, bruttó 500 ezer forintos bérkiegészítést? Emlékeztetett: az egészségügyi dolgozók ezt azzal az indokkal kapják, hogy a járványhelyzetben veszélynek voltak kitéve és sokat túlóráztak. Ez a szociális dolgozókra is igaz - hangsúlyozta -, és mindez 45 milliárd forintjába kerülne az államnak.

"Hiába olvassa fel Rétvári államtitkár úr panelgyűjteményét a bérnövekményről a szociális szektorban"- fordult az egészségügyért felelős miniszterhez -,

egy idősotthonban a szociális dolgozó 182 ezer forintot visz haza.

Az emberi erőforrások minisztere válaszában felsorolta, milyen béremelésben részesültek a szociális dolgozók:

2014. január 1-jétől a szociális ágazati pótlék,

2015 júliusától a kiegészítő pótlék,

2016 decemberétől a szociális ágazati összevont pótlék,

2018 januárjától pedig az egészségügyi kiegészítő pótlék, míg

2020-ban a garantált bérminimum korrekció és a szociális ágazati összevont pótlékok emelték az ágazatban dolgozók jövedelmét.

Ezzel azonban nincs vége a béremeléseknek - hangsúlyozta -, a kormány foglalkozik a témával. Nem egyszeri bérkiegészítést kíván nyújtani, hanem fizetésemelést, ami beépül a jövedelembe. Hozzátette: a kabinet 2020-ban 36 milliárd forintot fordított a béremelésre az év elejéig visszamenő 14 százalékos növeléssel, így 2010-hez képest 115 százalékkal nőtt a szociális átlagbér.

Ungár Péter viszonválaszában megemlítette, hogy a szociális ágazatban a bérhelyzet nagyon rossz, és emiatt is 15 ezer ember hiányzik az ellátásból. Továbbra is választ várt a minisztertől arra a kérdésre, hogy mivel indokolják ezen ágazat kihagyását a koronavírus-jutalomból.

Kásler Miklós viszonválaszában azt mondta, ő felsorolta a tényeket, tájékozódik a saját szakterületén és tisztában van a keresetekkel.

Kásler Miklós egy, a Facebook-oldalára felkerült videóban beszélt még arról, miért nem kapnak egyszeri juttatást a szociális ágazat dolgozói. Azt mondta, hogy bár nagyra becsüli a szociális ágazat teljesítményét is, és bár ugyanazt a szemléletet képviselték, mint az egészségügyisek, a rászorulókon való segítést, és ez plusz feladatokat rótt rájuk is. Ugyanakkor

a jutalmazásnál differenciálni kellett.

Úgy fogalmazott, bármennyire szeretné a kormány és személy szerint ő is, a jövedelmeket csak a gazdasági lehetőségek határáig lehet megemelni.

Hozzátette még, hogy a szociális szférában is folyamatosan napirenden van a béremelés, ennek számos lépcsője lezajlott már, és egy ezzel kapcsolatos javaslat most is a kormány előtt van.

A bruttó 500 ezer forintos jutalmat egyébként az egészségügyben dolgozók a Semmelweis-nap környékén kapják meg.

Nyitókép: Pixabay