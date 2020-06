30-as tábla kerül a Lánchídra, nem lesz rajta tűzijáték

A Fővárosi Közgyűlés ülésén Tüttő Kata főpolgármester-helyettes elmondta, heteken belül kiírják a Lánchíd felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárást, ezzel elkezdődik a 171 éves híd felújítása.

A városvezetés a Lánchíd terhelésének csökkentése érdekében már intézkedett az 5 tonnánál nehezebb járművek hídról történő kitiltásáról. A Budapest Közút mint a Lánchíd fenntartója napi szinten ellenőrzi a híd állapotát, az észlelt hibákat kijavítják, hetente adnak jelentést a városvezetésnek. Az ő javaslataik alapján döntött most úgy a városvezetés, hogy a Lánchíd megóvása, védelme érdekében újabb intézkedéseket hoz.

A hídon, június 27-től 30 kilométer/óra a megengedett sebességhatár, és

a Lánchíd az augusztus 20-ai tűzijáték és állami ünnepség céljaira nem használható,

mivel az elmúlt évek tűzijátékai is hozzájárultak a hídszerkezet egyes elemeinek rozsdásodásához – közölte Tüttő Kata, főpolgármester-helyettes.

Három éve húzódik az ügy

A Lánchíd felújítását már 2017-ben elkezdte tervezni a felújítást az akkori városvezetés. 2018 tavaszán a fővárosi közgyűlés döntött is a beruházásról. A Lánchíd rekonstrukciójának menetrendje többször is változott, mígnem 2019 májusában a közgyűlés már arról döntött, hogy novemberben indul a Lánchíd és környéke felújítása, a közbeszerzési eljárás előkészítése is elkezdődött.

Októberben azonban Tarlós István jelezte, hogy a beérkezett árajánlatokat túl magasnak találja, emiatt árfelülvizsgálatot rendel el, ezzel egy időben pedig rendszeresen kezdték vizsgálni az átkelő állapotát.

A Lánchíd felújítása azonban azóta sem kezdődött el, és a kormány, valamint a városvezetés napi szinten vitatkozik azon, hogy mikor indul a beruházás. Vitézy Dávid egy autómentes Lánchidat képzel el A Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója szerint, ha a hídon csak buszok és kerékpárosok közlekednének, nem kéne az Alagúttal együtt felújítani, és a Széchenyi tér is máshogy nézhetne ki - mondta az Indexnek egy interjúban.

Nyitókép: Pixabay