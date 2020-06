Vihar - már megint "derékig" a vízben jártak az autók Budapesten - fotó, videó

A vihar után összegyűlt esővíz a főváros X. kerületében, a Maglódi úton, valamint a Sibrik Miklós út- Gyömrői út kereszteződésében is gondot okozott az autós közlekedésben.

Az elmúlt napokban számos esetben csapott le vihar a fővárosra és okozott közlekedési gondokat. Vasárnap a hatalmas zivatar nyomán megtelt vízzel a Podmaniczky úti aluljáró, egy időre le is kellett zárni, leállt a MÁV jegyértékesítése a Keleti és a Nyugati pályaudvaron. Szerdán is több helyen okozott gondot a nagy mennyiségű csapadék (elsősorban Zuglóban), de a legnagyobb kár a fővárostól északra a 12-es úton Zebegénynél történt, ahol kétszer is sárlavina pusztított.

Gépjárművek közlekednek a vihar után összegyűlt esővízben a főváros X. kerületében, a Maglódi út és a Gitár utca kereszteződésénél 2020. június 18-án. MTI/Mihádák Zoltán

Elakadt személyautó a Maglódi úton. MTI/Mihádák Zoltán

Gyalogosok a Maglódi út és a Gitár utca kereszteződésében 2020. június 18-án. MTI/Mihádák Zoltán

Autók a Sibrik Miklós út- Gyömrői út kereszteződésében:

Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán