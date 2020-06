Rendhagyó lépés a Klebelsberg Központtól

Együttműködik a Klebelsberg Központ a tanár- és tanítóképző intézményekkel, hogy a pedagógushallgatókat is be tudják vonni a diákok nyári táboroztatásába, ezzel is tehermentesítve a pedagógusokat - írta a Magyar Nemzet. Hajnal Gabriella, a központ elnöke szerint mivel idén rendhagyóan végződött a tanév, akár már június 20-tól a legtöbb intézményben - ha sikerül addig befejezni a feladatokat, mint az adminisztráció és táborszervezés - szabadságra mehetnek a pedagógusok. Kérte az intézményvezetőket, hogy a szabadságkeretüket hamarabb kimerítő tanárok számára se legyen kényszer a nyári munkavégzés.

Az egyik legfontosabb hátralévő feladat június 2. és június 26. között, hogy

minden általános és középfokú iskolának meg kell szerveznie a tanulók felügyeletét,

amire egyébként a szülők karantén alatti szabadságkimerülése miatt a várakozások szerint idén jóval nagyobb igény lehet.

Ebben az időszakban napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztatófoglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, illetve egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás is tartható.

Idén az iskolák adják a napközis Erzsébet-táborok helyszínét is. Hajnal Gabriella ennek kapcsán elmondta, kérték az iskolákat, hogy egyeztessenek az önkormányzatok által szervezett napközis táborokról, és a pedagógusok ottani feladatellátásáról is. Ugyanis míg az önkormányzati táborokban a tanárok a szabadságuk alatt végezték a munkát napi 5-12 ezer forintos pluszért gyakran húsznál is több gyerekre vigyázva, addig az Erzsébet táboroknál nem a szabadság terhére látják el a gyermekfelügyeletet tanárok, és a ledolgozott időt később szabadságként kivehetik, és napi 25 ezer forintos étkezési utalványt kapnak. Az is különbség,hogy utóbbiban legfeljebb 10 gyerek jut egy pedagógusra.

Azt gondolom, hogy a pedagógusoknak jóval nagyobb a felelősségtudatuk annál, mint hogy kényszernek érezzék a táboroztatást, sokan szívesen foglalkoznak gyerekekkel a nyári időszakban is

- fogalmazott a lapnak Hajnal Gabriella.

A Klebelsberg Központ felvette a kapcsolatot a tanítóképző, tanárképző egyetemi karokkal annak érdekében, hogy a gyerekfelügyeletbe bevont hallgatókkal tehermentesíthessék a pedagógusokat a nyári vakáció idején. Hajnal Gabriella szerint a hallgatók cserében megkapják az étkezési utalványt és elszámolhatják szakmai gyakorlatként az itt végzett munkát.

